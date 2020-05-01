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İzmir'de intihar ettiği söylenen iş adamını 16 yaşındaki kızı öldürmüş

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'de evinde başından tabancayla vurulmuş halde bulunan ve ailesinin intihar ettiğini söylediği iş adamı Zafer U.'yu (44), 16 yaşındaki kızı N.U.'nun öldürdüğü ortaya çıktı. Cinayeti, merminin iş insanın kafasına giriş açısından çözen polisin gözaltına aldığı N.U., babasını kendisine kötü davrandığı için öldürdüğünü söyledi.

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Korkunç cinayet, 24 Mart'ta Buca ilçesi Yaylacık Mahallesi 185 Sokak'taki 4 katlı binanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Gayrimenkul işi yapan ve Çeşme'de otel işleten 44 yaşındaki iş adamı Zafer U.'nun eşi P.U, 24 Mart sabahı polisi arayarak, evlerinin üst katındaki odada eşini intihar etmiş olarak bulduklarını bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan ilk incelemede, elinde kendisine ait silah bulunan Zafer U.'nun intihar etmiş olduğu değerlendirildi. İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından Zafer U., Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İfadelerinde çelişkiler bulunuyordu

Başlatılan soruşturma kapsamında Zafer U.'un eşi P. U. ile kızları N.U. ve İ.U.'nun (18) ifadelerine başvuruldu. Anne ve kızları, Zafer U.'yu intihar etmiş halde bulduklarını söyledi. Ancak ifadelerinde çelişkili anlatımlarda bulundu.

Merminin giriş açısı cinayeti aydınlattı

İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından hazırlanan raporda ise, olayın, merminin kafatasına giriş açısı nedeniyle intihar değil, cinayet olabileceği bildirildi. Rapor üzerine anne ve kızları gözaltına alındı. 

Sorgusunda itiraf etti

Sorguda 16 yaşındaki N.U. babasını kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. N.U. ifadesinde, babası Zafer U.'yu kendisine kötü davrandığı için tabancayla öldürdükten sonra, olaya intihar süsü verdiğini, olanları da annesine anlattığını söyledi. Anne P.U. da kızı hapse girmesin diye gerçeği açıklamadığını ifade etti.

Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen anne ve kızlarından N.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne P.U. ile diğer kızı İ.U.'ya ise konutu terk etmeme yönünde adli kontrol getirildi.  

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