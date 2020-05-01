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AK Parti'li isimden Kaftancıoğlu'na sert sözler: Boğaz bu mevsim serin yazın da derindir

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sözlerine sert tepki gösteren AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Haberi olsun; Boğaz bu mevsim serin, yazın da derindir” ifadelerini kullandı.

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CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun “Önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde” ifadesi “darbe çağrısı yapıyor” şeklinde yorumlanınca sert tepkiler yöneltildi.

15 Temmuz'u hatırlattı

Kaftancıoğlu’na “Boğaz bu mevsim serin, yazın da derindir” diye seslenen AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ise Twitter'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Seçimle olmazsa bir şekilde’ Milletimiz buna en son yelteneni 15 Temmuz’da Şehitler Köprüsü’nden Boğaz’a dökmüştü. Anlaşılan bünyesine demokrasi fazla gelen CHP İl Başkanı, genlerine uygun maceralar arıyor. Haberi olsun; Boğaz bu mevsim serin, yazın da derindir.

Kaftancıoğlu ne demişti?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, önceki gün Halk TV’de katıldığı programda “Şöyle bir gerçeklik var ki bu korkuları, bu savrulmaları, akılla değil öfkeyle hırsıyla 1 kişinin aklıyla iş yapmaları iktidarı hiç iyi bir yere götürmüyor. Önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde bir iktidar değişikliğini, hatta bir sistem değişikliğini görüyorum. Bu ülkede halkın gerçekten gözü açıldı” demişti.

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