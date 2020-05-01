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Ankara'da ilk 'Başkent Market' açıldı! Yavaş Twitter'dan duyurdu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim vaatleri arasında yer alan 'Başkent Market' projesi hayata geçirildi.

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Ankara'da üretim yapan kadın kooperatifleri ve birliklerinin ürünlerinin satıldığı marketlerle yerel üreticinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Kadın kooperatifleri ve birliklerden sağlanıyor

Ankara Halk Ekmek bünyesinde ilki Etimesgut ilçesinde açılan marketin ürünleri şehirde üretim yapan kadın kooperatifleri ve birliklerden sağlanıyor.

Başkan Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Söz verdiğimiz gibi; kadın kooperatiflerimiz ve çiftçilerimizin ürünlerini Başkent Market aracılığıyla sizlerle buluşturmaya başladık. İlk marketimiz Etimesgut'ta açılmıştır. Artık Başkent'te hem üretici hem tüketici kazanacak, Ankara'mızın yüzü gülecek.

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