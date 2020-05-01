Libya'da darbeci Hafter'e büyük darbe! Üsse bomba yağdı askeri araçlar vuruldu

TÜRKİYE'nin devreye girmesiyle dengelerin değiştiği Libya'da meşru hükümete (UMH) bağlı askeri birlikleri, başkent Trablus'un güneybatısında yer alan ve stratejik önemde olan Vatiyye Hava Üssü'ne 5 hava operasyonu düzenledi. Son gelen bilgilere göre de bir tanker ve iki askeri araç vuruldu.

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Libya'da kendini devlet başkanı ilan eden darbeci Hafter'e darbe üstüne darbe vuruluyor..

Bir tanker ve iki askeri araç vuruldu

Libya hükümetine bağlı hava kuvvetleri, Hafter milislerine ikmal yapan bir yakıt tankeri ile ağır silahların monte edildiği iki askeri aracı vurdu.

Hava üssüne 5 hava operasyonu

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) askeri birlikleri resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, "Libya Hava Kuvvetleri Vatiyye Hava Üssü'ne 5 hava operasyonu düzenledi. Operasyonda Hafter milisleri ve askeri mühimmat hedef alındı." İfadelerini kullandı.

Kununu, yaklaşık 3 saat önce yaptığı açıklamada, UMH askeri birliklerinin darbeci Hafter milislerine ait askeri bir konvoya 6 hava saldırısı düzenlediklerini duyurmuştu.

UMH askeri birlikleri tarafından geçen 25 Mart'ta başlatılan "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında çoğunluğunu Hafter milislerinin kontrol ettiği üsse aralıklarla hava operasyonu düzenleniyor.