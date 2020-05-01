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Kampanyaya destek olmak için Türkiye'yi gezecek

Demirören Haber Ajansı

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde yaşayan Erol Özavcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak için otomobilini kampanyanın banka hesap numaralarıyla kaplattı. Özavcı, Türkiye'yi dolaşmak için Dilovası Kaymakamlığı'na seyahat izin belgesi başvurusunda bulundu. 

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Dilovası'nda yaşayan Erol Özavcı, otomobilinin üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nın banka hesapları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları ile kaplattı.

Daha önce de birçok kez otomobilini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarıyla kaplatarak Türkiye'yi dolaşan Erol Özavcı, bu kez şehirler arası geçiş yasağı nedeniyle Dilovası Kaymakamlığı'na seyahat izin belgesi başvurusu yaptı. İzin verilmesi halinde Türkiye'yi dolaşacağını söyleyen Erol Özavcı, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermek istediğini söyledi. 

Amacının kampanyaya destek sağlamak olduğunu ifade eden Erol Özavcı, "Koronavirüs salgınından dolayı devletimize, milletimize faydalı olabilmek için Cumhurbaşkanımızın önderliğiyle bu kampanya başladı ve bende elimden geldiğince bu çorbada tuzum bulunsun diye Türkiye turu yapmak istiyorum. Bugün yaptığım çalışmada da devletimize bin lira bağış yapan herkese Kuran-ı Kerim hediye ediyorum. Ülkemizde Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Arap'ı, olarak bir sürü insan yaşıyor ve biz hepimiz bir bütünüz. Aynı bayrağın altında yaşıyoruz, bugün devletimiz giderse hepimiz gitmişiz demektir. Bayrak bizim şerefimizdir, bu bayrağı dalgalandırmak lazım. Bizim de bu kampanya da bir katkımız olsun diye Türkiye turu yapmak istiyorum” dedi. 

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