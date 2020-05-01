Loris Karius'un kaçış planı hazır!

Serbest kalmak için FIFA’ya başvuran Beşiktaş’ın Alman kalecisi tesislerdeki eşyalarını alarak bavullarını topladı. Karius’un hafta başında sözleşmesini tek taraflı fesh etmesi bekleniyor

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Beşiktaş ile resmen yollarını ayırmak için artık gün sayan Loris Karius, BJK Nevzat Demir Tesisleri’ndeki odasını tamamen boşalttı. Şahsi eşyalarını alan ve bavullarını toplayan Alman kaleci, 3 Mayıs’tan sonra sözleşmesini tek taraflı olarak feshedecek.

Alacakları konusunda siyah-beyazlı yönetimin sunduğu tüm teklifleri geri çevirdiği gibi Nisan ve Mayıs maaşlarını bile talep eden Karius’un, İstanbul’dan ayrıldıktan sonra büyük bir ihtimalle önce Almanya’ya ardından İngiltere’ye geçmesi bekleniyor.

Bundan sonra Liverpool’un antrenman programlarına göre çalışacak olan Karius ve menajeriyle bir türlü anlaşamayan yönetim, FIFA’dan çıkacak karara göre bir ödeme takvimi oluşturmaya çalışacak.