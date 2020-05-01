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Tekirdağ'da kaygan yol kazayı beraberinde getirdi

TEKİRDAĞ'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken araç kullanılamaz hale geldi.

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Kaza, Malkara ilçesi Camiatik Mahallesi Şehit Temizer Caddesi'nde meydana geldi. Yokuş aşağı inen Kemal Tuğtekin (31) yönetimindeki 41 NU 258 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, ağaca çarptı.

Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Kemal Tuğtekin ile yanında Enes Kıratlı (17) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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