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Berat Albayrak'tan 1 Mayıs'ı kutlaması

Demirören Haber Ajansı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Geçtiğimiz bu zorlu süreçte dahi, sektör ayırmaksızın, birlik içerisinde çalışarak çaba sarf eden bütün vefakar işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

''Vefakar işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun"
Bakan Albayrak, "Geçtiğimiz bu zorlu süreçte dahi, sektör ayırmaksızın, birlik içerisinde çalışarak çaba sarf eden bütün vefakar işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" dedi.

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