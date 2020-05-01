Berat Albayrak'tan 1 Mayıs'ı kutlaması
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Geçtiğimiz bu zorlu süreçte dahi, sektör ayırmaksızın, birlik içerisinde çalışarak çaba sarf eden bütün vefakar işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" dedi.Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
''Vefakar işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun"
Bakan Albayrak, "Geçtiğimiz bu zorlu süreçte dahi, sektör ayırmaksızın, birlik içerisinde çalışarak çaba sarf eden bütün vefakar işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" dedi.
Geçtiğimiz bu zorlu süreçte dahi, sektör ayırmaksızın, birlik içerisinde çalışarak çaba sarf eden bütün vefakar işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlu olsun. pic.twitter.com/zynThmx4ZL— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 1, 2020