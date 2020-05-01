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Van'da terör operasyonu: 14 gözaltı

VAN'da el yapımı patlayıcı, taş, molotof ve havai fişek ile sokak eylemlerine katıldığı öne sürülen 14 kişi sabah saatlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. 

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Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 20 Nisan günü, İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi'nde yol kapatarak ateş yakan bir grup olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Hemen bölgeye giden motorize polis ekibine, grup, molotof, havai fişek ve EYP ile saldırıldı. Olayın ardından 5 kişi, 2 EYP, 7 çakmak gazı dolum tüpü ve 3 fitil ile yakalanarak gözaltına alındı. O 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

14 şüpheliye daha gözaltı

Devam eden soruşturma kapsamında, taş, molotof, havai fişek ve EYP ile sokak eylemlerine katılan 18 şüpheliye yönelik bu sabah operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Örgüt dosyaları bulundu

Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. 4 şüpheliyi arama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

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