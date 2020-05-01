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Çocuklarını yemeğin piştiğine inandırmak için taş kaynatan kadına yardım yağdı

Kenya'da sekiz çocuğunu yemek geleceğine inandırmak için, ocakta taş pişirirken görüntülenen Kenyalı kadın, tanımadığı kişilerin kendisine para göndermesini "bir mucize" diye tanımladı.

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Mombasa'da yaşayan Peninah Bahati Kitsao, çocuklarının aslında hiç gelmeyecek yemeği beklerken uyuyakalması için ocakta taş kaynatırken görüntülendi.

Çevredekilerin çamaşırlarını yıkıyordu

Geçen yıl, eşinin çeteler tarafından öldürülmesiyle sekiz çocuğuyla tek başına kalan Kitsao, çevredekilerin çamaşırlarını yıkayarak geçimini sağlıyordu.

Ancak koronavirüs salgınından sonra bu işi de yapamaz oldu.

Kitsao'nun durumundan şoke olan bir komşusu, durumu medyaya haber verdi ve Kenya'daki NTV televizyonu evde çekimler yaptı.

Kitsao ve çocukları, suyu ve elektriği olmayan iki odalı bir evde yaşıyor.

Kitsao, kendisine yollanan yardım paralarını, okuma yazma bilmediği için bir komşusunun açtırdığı banka hesabı üzerinden aldı.

Kitsao, Tuko haber sitesine yaptığı açıklamada "Ülkenin her yanından arayıp, nasıl yardım edebileceklerini sormalarından önce, Kenyalıların bu kadar sevgi dolu olabileceğine inanmazdım" dedi.

BBC Türkçe

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