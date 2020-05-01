1 Mayıs kargolar bugün çalışıyor mu kaça kadar kargolar açık?

3 günlük sokağa çıkma yasağı 1 Mayıs cuma itibariyle başladı. Market, bakkal ve manavların saat 14.00'e açık kalacağı cuma gününde kargolar çalışıyor mu? 1 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu? MNG kargo, sürat kargo, Yurtiçi kargo, PTT kargo bugün yani 1 Mayıs'ta çalışıyor mu?

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 2 3 Mayıs tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında kargoların çalışma saatleri merak konusu. Hafta sonundan önce kargoların çalışma saatleri hakkında bilgi almak isteyenler, internet üzerinden verecekleri sipariş işlemlerine bu bilgilere göre yön vermek istiyorlar. Peki, sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu? MGS, Aras Kargo, Yurtiçi Kargo 1 Mayıs'ta açık mı? İşte, ayrıntılar..

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan sokağa çıkma yasağı genelgesinde sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak kişilerle ilgili şu ifadeler kullanılmıştır;

Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar ,Ancak hafta sonu kargoların çalışma saatleri değişkenlik gösterebilmektedir. İşte, kargoların çalışma saatleri hakkında bazı bilgiler

Kargoların çalışma saatleri işletme yapısına göre değişmektedir. İşte, bazı kargo firmalarının çalışma saatleri;

YURTİÇİ KARGO: Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyiş devam etmekte olup, 13.00-16.00 saatleri arasında müşterilerin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece şubelerinde yapılmaktadır. Hafta sonu cumartesi günleri 09.00’dan 16.00’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

ARAS KARGO: Hafta sonu cumartesi günleri 08.30’dan 13.00’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

MNG KARGO: Hafta sonu cumartesi günleri 08.30’dan 14.00’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

SÜRAT KARGO: Hafta sonu cumartesi günleri 09.00’dan 14.30’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

UPS KARGO: Hafta sonu cumartesi günleri 09.00’dan 15.00’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

PTT KARGO: PTT Kargo genel müdürlükleri hafta sonu sadece Cumartesi günü de hizmet vermektedir. Genel itibariyle bu müdürlüklerin çalışma saati 09:00 ile 19:30 arasıdır ve öğle tatili bulunmaz.