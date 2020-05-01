Koronavirüsle mücadele anketi! Yavaş, İmamoğlu'ndan yüzde 12 daha başarılı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüs salgını sürecindeki performansıyla yüzde 65,1 başarılı değerlendirilirken Ekrem İmamoğlu'nun oranı ise yüzde 52,9'da kaldı.

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Area Araştırma Şirketi tarafından yapılan anket çalışmasında İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlarının koronavirüs salgını sürecindeki performansları soruldu.

AK Parti'ye oy verenlerin yüzde 51,2'si Yavaş'ı başarılı buluyor

Katılımcılara "Koronavirüsle mücadele sürecinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Daha önce AK Parti'ye oy verenlerin yüzde 51,2'si ABB'yi başarılı bulurken genele bakıldığında ankete katılanların yüzde 65,1'i Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni başarılı bulduğunu belirtti.

İstanbul'un oranı Ankara'dan daha düşük

Soru İstanbul Büyükşehir Belediyesi için de yöneltildi. AK Parti'ye oy verenlerin yüzde 39,9 İBB'yi başarılı bulduğunu belirtirken genel ortalamaya bakıldığında ise yüzde 52,9'u başarılı olduğunu ifade etti.