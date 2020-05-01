Mbaye Diagne'den skandal! Bağışladığı maskelerin üstüne fotoğrafını bastırdı

Club Brugge'de kiralık olarak forma giyen Galatasaraylı Mbaye Diagne, ülkesine gönderdiği maskelerin üzerine fotoğraflarını koydurttu.

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Bonservisi Galatasaray’da bulunan Mbaye Diagne ülkesi Senegal’e yaptığı yardımlar arasında fotoğrafının bulunduğu maskelerin olması dikkat çekti. Ülkesi Senegal’e yüzlerce koli yardım dağıtan Mbaye Diagne’nin corona virüs sebebiyle maske de bağışladığı ortaya çıktı.

Instagram'da paylaştı

Instagram’da yer alan görsellerde maskelerin üzerinde Diagne’nin fotoğrafının olması ise dikkatlerden kaçmadı. Digne’nin her fırsatta ülkesine çeşitli yardımlar yaptığı biliniyordu.

Görgüsüzlük suçlaması

Digne’nin, bağışladığı maskelerin üstüne fotoğrafını bastırması bazı taraftarların hoşuna gitmedi. Özellikle Galatasaraylı taraftarların bir kısmı golcü futbolcuyu görgüsüzlük ve reklam yapmakla sıçladı.

Terim sıcak bakmıyor

Öte yandan Digne’nin sezon sonunda Galatasaray'a geri dönmek istediği biliniyor ancak teknik direktör Fatih Terim, golcü futbolcuya sıcak bakmıyor. Galatasaray yönetimi, Digne’yi elden çıkarmanın planlarını yapıyor.