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Mbaye Diagne'den skandal! Bağışladığı maskelerin üstüne fotoğrafını bastırdı

Club Brugge'de kiralık olarak forma giyen Galatasaraylı Mbaye Diagne, ülkesine gönderdiği maskelerin üzerine fotoğraflarını koydurttu.

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Bonservisi Galatasaray’da bulunan Mbaye Diagne ülkesi Senegal’e yaptığı yardımlar arasında fotoğrafının bulunduğu maskelerin olması dikkat çekti. Ülkesi Senegal’e yüzlerce koli yardım dağıtan Mbaye Diagne’nin corona virüs sebebiyle maske de bağışladığı ortaya çıktı.

 Instagram'da paylaştı
 Instagram’da yer alan görsellerde   maskelerin üzerinde Diagne’nin   fotoğrafının olması ise dikkatlerden   kaçmadı. Digne’nin her fırsatta ülkesine   çeşitli yardımlar yaptığı biliniyordu.

 Görgüsüzlük suçlaması
 Digne’nin, bağışladığı maskelerin üstüne   fotoğrafını bastırması bazı taraftarların   hoşuna gitmedi. Özellikle Galatasaraylı   taraftarların bir kısmı golcü futbolcuyu   görgüsüzlük ve reklam yapmakla sıçladı.

 Terim sıcak bakmıyor
 Öte yandan Digne’nin sezon sonunda   Galatasaray'a geri dönmek istediği   biliniyor ancak teknik direktör Fatih Terim, golcü futbolcuya sıcak bakmıyor. Galatasaray yönetimi, Digne’yi elden çıkarmanın planlarını yapıyor.

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