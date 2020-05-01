Zonguldak'ta skandal! Sağlıkçısın dediler minibüsten attılar

Sokağa çıkma yasağı kapsamındaki 31 şehirden Zonguldak'ta skandal bir olay yaşandı. Atatürk Devlet Hastanesi'nde temizlik personeli olarak çalışan İsmail Aydın, bindiği minibüsün sürücüsü tarafından, ‘sen Corona Virüsü taşıyorsun. Başıma bela alamam’ sözleri ile karşılaşarak sürücü tarafından minibüsten indirildi.

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Zonguldak'ta bir vatandandaşı 'sağlıkçısın' deyip minibüsten indirdiler..

İddiaya göre, Sağlık çalışanı İsmail Aydın, evine gitmek için Elvanpazarcık belde minibüsüne bindi. Bu sırada minibüsün sürücüsü tarafından, “Sen hastanede çalışıyorsun, Corona Virüs taşıyabilirsin. Başıma bela alamam hemen aşağıya in” denildi. Duyduğu sözler karşısında şoka uğrayan Aydın’ın minibüsten aşağı inerek evine taksi ile gittiği öğrenildi.

Hizmet İş Zonguldak İl Başkanlığı kınadı

Hizmet İş Zonguldak İl Başkanlığı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak olayı kınadı.

Hizmet İş Sendikası açıklamasında “Dün Elvanpazarcık’ta oturan Hizmet İş Sendikası Atatürk Devlet Hastanesi çalışanı ve temsilcimiz, arkadaşımız İsmail Aydın, ‘yolcular dolmuşa binmeni istemiyor” denilerek tepkisine maruz kalmıştır. Bu haddini bilmez kişileri kınıyoruz. Bizler onlar için canla başla çalışırken bu kendini bilmezleri vicdanları ile baş başa bırakıyoruz” ifadelerini kullandı.