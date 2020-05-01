HABER /  YEREL
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir
ADV Şimdi Dayanışma Zamanı

Zonguldak'ta skandal! Sağlıkçısın dediler minibüsten attılar

Sokağa çıkma yasağı kapsamındaki 31 şehirden Zonguldak'ta skandal bir olay yaşandı. Atatürk Devlet Hastanesi'nde temizlik personeli olarak çalışan İsmail Aydın, bindiği minibüsün sürücüsü tarafından, ‘sen Corona Virüsü taşıyorsun. Başıma bela alamam’ sözleri ile karşılaşarak sürücü tarafından minibüsten indirildi.

Abone ol

Zonguldak'ta bir vatandandaşı 'sağlıkçısın' deyip minibüsten indirdiler..

İddiaya göre, Sağlık çalışanı İsmail Aydın, evine gitmek için Elvanpazarcık belde minibüsüne bindi. Bu sırada minibüsün sürücüsü tarafından, “Sen hastanede çalışıyorsun, Corona Virüs taşıyabilirsin. Başıma bela alamam hemen aşağıya in” denildi. Duyduğu sözler karşısında şoka uğrayan Aydın’ın minibüsten aşağı inerek evine taksi ile gittiği öğrenildi.

Hizmet İş Zonguldak İl Başkanlığı kınadı

Hizmet İş Zonguldak İl Başkanlığı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak olayı kınadı.

Hizmet İş Sendikası açıklamasında “Dün Elvanpazarcık’ta oturan Hizmet İş Sendikası Atatürk Devlet Hastanesi çalışanı ve temsilcimiz, arkadaşımız İsmail Aydın, ‘yolcular dolmuşa binmeni istemiyor” denilerek tepkisine maruz kalmıştır. Bu haddini bilmez kişileri kınıyoruz. Bizler onlar için canla başla çalışırken bu kendini bilmezleri vicdanları ile  baş başa bırakıyoruz” ifadelerini kullandı.

 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Dünyada koronavirüsten ölenler 230 bini aştı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş koronavirüs açıklaması: Kanıt gördüm
Fahrettin Koca’nın bahsettiği siyasi parti genel başkanının kim olduğu ortaya çıktı
Piyasalar tedirgin! Dolar/TL'nin 7 TL'ye vurmasına ramak kaldı
İğrenç anne tahliye oldu! 14 yaşındaki kızını kendi sevgilisiyle ilişkiye girmeye zorladı
Koronavirüs salgınında 65 yaş üstü için gizli tehlike
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı açıkladı! Erken seçim mi olacak?
ÖNCEKİ HABERLER
Nenad Bjelica'dan dikkat çeken Fenerbahçe sözleri
4 gazeteci "Fahrettin Altun'u terör örgütlerine hedef göstermek"ten ifade verdi
Cuma mesajları ayetli resimli yeni cuma mesajları
Mehmet Topuz'dan itiraf: Tekme tokat daldım bağlar koptu
Anayasa Mahkemesi'nden biririnden kritik üç iptal kararı
Sevgiliyi şehvetli öpmek orucu bozar mı Diyanet ne diyor?
Yorumlar 5 yorum