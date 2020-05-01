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Fahrettin Koca’nın bahsettiği siyasi parti genel başkanının kim olduğu ortaya çıktı

Fransız doktorların fişini çekmeyi önerdiği, Türk doktorların hayata bağladığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Bir siyasi partimizin genel başkanı aracılığıyla ulaştık” dediği Zekeriya Kılınç’a BBP Genel Başkanı Mustafa Destici aracılığıyla ulaşıldığı öğrenildi.

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Fransız doktorların fişini çekmeyi önerdiği, Türk doktorlar vesilesiyle hayata bağlanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası Zekeriya Kılınç’ın Büyük Birlik Partisi’nin Lyon sorumlusu İrfan B’nin damadı olduğu öğrenildi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Bir siyasi partimizin genel başkanı aracılığıyla ulaştık” dediği kişinin BBP Genel Başkanı Mustafa Destici olduğu ortaya çıktı.

Destici, Kılınç’ın Türkiye’ye getirilmesinde kendisinin aracılık ettiğini açıkladı. Destici “Orada fişini çekip ölüme terk edeceklerdi. Bunu da aileye söylemişler. Konu bana bildirilince ben de Sağlık ve Dışişleri Bakanlarımıza ilettim. Sağ olsunlar hemen ilgilendiler. Uçak ambulansla evladımız Türkiye’ye getirildi. Siyasete malzeme olmaması adına açıklamadık. Lakin görüyorum ki; her fırsatta ülkemiz ve devletimiz aleyhine çalışma ve kara propaganda peşinde olanlar İsveç ve başka ülkelerde zor durumda kalan vatandaşlarımızı ve de hastalarımızı seviyesiz siyasetlerine alet ediyor” dedi.

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