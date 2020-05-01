Nenad Bjelica'dan dikkat çeken Fenerbahçe sözleri

Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, Fenerbahçe ile görüştüğü iddialarına cevap verdi.

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Ersun Yanal'la yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör adayı Nenad Bjelica, sarı-lacivertli yöneticiler ile görüştüğü iddialarına yanıt verdi.

Trt Spor'a konuşan deneyimli isim “Fenerbahçe ile görüştük. Henüz olumlu veya olumsuz bir gelişme yok” açıklamasını yaptı.

Öte yandan Hırvatistan yayını Index’de yer alan habere göre; Bjelica, Fenerbahçe'den bir teklif gelmediğini söyledi. Nenad Bjelica, açıklamasında, "Fenerbahçe ile görüştüğüm söyleniyor ama ben kimseyle görüşmedim. Pazar günü de şehre gideceğim. Ne biriyle görüştüm ne de pazarlık ettim" ifadelerine yer verdi.