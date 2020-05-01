Piyasalar tedirgin! Dolar/TL'nin 7 TL'ye vurmasına ramak kaldı
Koronavirüs salgının ardından 7 TL sınırına yükselen dolar/TL, haftanın son işlem gününe 6,99 TL'den başladı.Abone ol
Euro/TL 7,65 TL seviyesinde işlem görüyor. Altının gram fiyatında düşüş eğilimi sürüyor. Gram altın, 380 TL lira seviyelerinde bulunuyor.
Fed politika faizi
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutmasının ardından dolar/TL, bugün 6,99 seviyelerinde seyrediyor.
ECB faiz oranlarını değiştirmedi
Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.
Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,9550'nin destek, 7,00 seviyesinin direnç konumunu sürdürdüğünü kaydetti.
Altında son durum
Altının gram fiyatında düşüş eğilimi sürüyor. Geride bıraktığımız hafta 389,5 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, 380 TL lira seviyelerinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 621 TL, Cumhuriyet altını da 2.529 TL'den satılıyor.
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