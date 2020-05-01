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Piyasalar tedirgin! Dolar/TL'nin 7 TL'ye vurmasına ramak kaldı

Koronavirüs salgının ardından 7 TL sınırına yükselen dolar/TL, haftanın son işlem gününe 6,99 TL'den başladı.

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Euro/TL 7,65 TL seviyesinde işlem görüyor. Altının gram fiyatında düşüş eğilimi sürüyor. Gram altın, 380 TL lira seviyelerinde bulunuyor.

Fed politika faizi

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutmasının ardından dolar/TL, bugün 6,99 seviyelerinde seyrediyor.

ECB faiz oranlarını değiştirmedi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,9550'nin destek, 7,00 seviyesinin direnç konumunu sürdürdüğünü kaydetti.

Altında son durum

Altının gram fiyatında düşüş eğilimi sürüyor. Geride bıraktığımız hafta 389,5 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, 380 TL lira seviyelerinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 621 TL, Cumhuriyet altını da 2.529 TL'den satılıyor.

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