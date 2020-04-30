Dünyada koronavirüsten ölenler 230 bini aştı

Bu ülkeyi 27 bin 967 can kaybıyla İtalya, 26 bin 97 ile İngiltere, 24 bin 543 ile İspanya, 24 bin 87 ile Fransa, 7 bin 594 ile Belçika, 6 bin 518 ile Almanya, 6 bin 28 ile İran, 5 bin 541 ile Brezilya, 4 bin 795 ile Hollanda ve 4 bin 633 ile Çin takip etti.