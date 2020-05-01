HABER /  EKONOMİ
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir
ADV Şimdi Dayanışma Zamanı

20 yıllık kıdemi olana arabuluculuk yolu açıldı

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan arabuluculuk sınavının şartları değişiyor. Yapılması planlanan düzenlemeyle mesleğinde 20 yıllık kıdemi olanlar sınava girmeden de arabuluculuk siciline kaydolabilecekler.

Abone ol

Türkiye gazetesinden Damla Peker'in haberine göre geçen günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulan Avukatlık Kanunu taslağına göre; arabuluculuk sınavının şartlarında değişiklik yapılması planlanıyor.

Ara bulucular siciline kaydolmak için, hukuk fakültesi mezunu olma, meslekte en az beş sene kıdemi bulunma, terör örgütleriyle bağlantısı olmama, arabuluculuk eğitimini tamamlama ve Bakanlık tarafından yapılan yazılı sınavda başarılı olma şartları yer alıyor.

Edinilen bilgiye göre yapılması planlanan düzenlemeyle mesleğinde 20 yıllık kıdemi olanlar sınava girmeden de arabuluculuk siciline kaydolabilecekler. Bu sayede Türkiye’de şuan yaklaşık 10 bin olan arabulucu sayısının daha da artırılması planlanıyor.

Öte yandan, taslak teklifte avukatların kılık kıyafetleriyle ilgili maddede de değişiklikler yer alıyor. Daha önceden avukatlar mahkemelere Türkiye Barolar Birliği'nin belirleyeceği resmî kıyafetle çıkmak mecburiyetindeydiler. Düzenlemeyle birlikte avukatlar, mahkemelere şekli, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen cübbeyle çıkacak. Keyfî uygulamaların önlenmesi için kılık kıyafet konusunda başka bir mecburiyet getirilemeyecek.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İğrenç anne tahliye oldu! 14 yaşındaki kızını kendi sevgilisiyle ilişkiye girmeye zorladı
Koronavirüs salgınında 65 yaş üstü için gizli tehlike
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı açıkladı! Erken seçim mi olacak?
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'dan tedirgin edecek açıklama
Canan Kaftancıoğlu ne demek istedi darbe imasında mı bulundu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emek konusunda adaletin tesisi için mücadele ettik
ÖNCEKİ HABERLER
Tuncay Şanlı: Fenerbahçe için göreve hazırım
Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu korona hastalarının yaş aralığına dikkat çekip yaşlıları uyardı
Sağlık Bakanlığı'nın iftar ve sahur için hazırladığı örnek menüler
Ferrari sahibinin 1000 TL'lik yardım başvurusu ne oldu?
İsrail Suriye'nin güneyine saldırdı iddiası
Yarın hangi illerde sokağa çıkmak yasak il il tam liste ( 1 Mayıs yasakları)
Yorumlar