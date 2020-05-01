20 yıllık kıdemi olana arabuluculuk yolu açıldı

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan arabuluculuk sınavının şartları değişiyor. Yapılması planlanan düzenlemeyle mesleğinde 20 yıllık kıdemi olanlar sınava girmeden de arabuluculuk siciline kaydolabilecekler.

Abone ol

Türkiye gazetesinden Damla Peker'in haberine göre geçen günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulan Avukatlık Kanunu taslağına göre; arabuluculuk sınavının şartlarında değişiklik yapılması planlanıyor.

Ara bulucular siciline kaydolmak için, hukuk fakültesi mezunu olma, meslekte en az beş sene kıdemi bulunma, terör örgütleriyle bağlantısı olmama, arabuluculuk eğitimini tamamlama ve Bakanlık tarafından yapılan yazılı sınavda başarılı olma şartları yer alıyor.

Edinilen bilgiye göre yapılması planlanan düzenlemeyle mesleğinde 20 yıllık kıdemi olanlar sınava girmeden de arabuluculuk siciline kaydolabilecekler. Bu sayede Türkiye’de şuan yaklaşık 10 bin olan arabulucu sayısının daha da artırılması planlanıyor.

Öte yandan, taslak teklifte avukatların kılık kıyafetleriyle ilgili maddede de değişiklikler yer alıyor. Daha önceden avukatlar mahkemelere Türkiye Barolar Birliği'nin belirleyeceği resmî kıyafetle çıkmak mecburiyetindeydiler. Düzenlemeyle birlikte avukatlar, mahkemelere şekli, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen cübbeyle çıkacak. Keyfî uygulamaların önlenmesi için kılık kıyafet konusunda başka bir mecburiyet getirilemeyecek.