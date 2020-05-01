İğrenç anne tahliye oldu! 14 yaşındaki kızını kendi sevgilisiyle ilişkiye girmeye zorladı

ESKİŞEHİR'de yaşayan ve herkesin midesini bulandıran iğrenç anne Ö.A., 14 yaşındaki kızını kendi sevgilisi ile birlikte olmaya zorladı. Sevgilisi de çocukla ilişkiye girdi. İğrenç anne buunla da yetinmeyip çocuğunun çıplak fotoğraflarını erkek arkadaşına gönderdi. Mahkeme o anne ve sevgilisini tahliye etti.

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Eskişehir’de 2019 yılı Eylül ayında yaşanan kan donduran olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Anne Ö.A., 3 çocuğunu yanına alarak bir apart otelde sevgilisi H.H.K. ile buluştu. Ondan sonra yaşananlar ise annenin ahlaksızlığı ve vicdansızlığını gözler önüne serdi. Tüm rezillik ortaya çıkınca anne A.Ö. ve sevgilisi H.H.K. tutuklanmıştı. Mahkeme dün iki iğrenç sevgiliyi serbest bıraktı.

14 yaşındaki kızını sevgilisinin yanına götürdü

Anne A.Ö., üç çocuğunu da yanına alarak sevgilisinin kaldığı aparta gitti.. İğrenç anne çocuklarını bir odaya koyduktan sonra diğer odada bekleyen sevgilisinin yanına gitti. Bir süre sonra anne, yan odada bulunan 14 yaşındaki kızını sevgilisinin yanına getirdi. Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre anne Ö.A., kızının kıyafetlerini çıkartarak sevgilisi birlikte olmasını istedi.

Anne de sevgilisi de iğrençlikte sınır tanımadı

Apart otelde annesinin sevgilisi H.H.K.’nın istismarına uğrayan 14 yaşındaki kız çocuğu, bir süre sonra odayı terk etti. Anne Ö.A., daha sonraki günlerde kızının çıplak fotoğraflarını ve videolarını da sevgilisine gönderdi.

Kızın rehber öğretmeni savcılığa gidince ortaya çıktı

Kız çocuğunun okulundaki rehber öğretmenin yargıya başvurması üzerine anne Ö.A. ve sevgilisi H.H.K, 6 Mart’ta tutuklandı. Savcılık, anne ve sevgilisine 'çocuğa karşı cinsel taciz', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek', 'çocuğun cinsel istismarı', 'tehdit', 'kişiyi hürriyetin yoksun bırakma' suçlarından Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

İğrenç anne herşeyi itiraf etti

Haklarında 43’er yıl hapis cezası istendi. Sanık anne Ö.A. ifadesinde, suçunu itiraf ederek olayı bütün ayrıntılarıyla anlatırken, sanık H.H.K. iddiaları reddetti.

Mahkeme 48 günde tahliye etti, baba itiraz etti

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Nisan’da sanıklar Ö.A. ve H.H.K.’nın aylık tutukluluk incelemesini yaptı. Mahkeme, 48 gün tutuklu kalan ‘sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, tutuklu kaldığı süre nazara alınarak’ adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. Mağdur kızın babası, tahliye kararının kaldırılması için Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu.