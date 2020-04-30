ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Koronavirüs insan yapımı değil

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 'insan yapımı' olmadığı ve 'genetiğiyle oynanmadığı' sonucuna ulaştığını açıkladı.

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ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünden (DNI) yapılan açıklamada, "İstihbarat Topluluğu, Kovid-19 virüsünün insan yapımı veya genetik olarak değiştirilmediğine dair bilimsel verilerle hemfikir" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, 'salgının kaynağının enfekte hayvanlarla temas ya da bir Çin laboratuvarında kaza sonucu ortaya çıkıp çıkmadığının ise araştırıldığı' belirtildi.