HABER /  SAĞLIK
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir
ADV Şimdi Dayanışma Zamanı

Kahramanmaraş'ta 101 yaşındaki hasta koronavirüsü 10 günde yendi

Anadolu Ajansı

KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim, Sağlık ve Araştırma Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 101 yaşındaki Ömer Dinler, 10 günde hastalığı yenerek taburcu edildi.

Abone ol

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürlüğüne bağlı Şehit Hakan Duyğal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan 101 yaşındaki Ömer Dinler, 19 Nisan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı belirlenerek Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim, Sağlık ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Virüsü 10 günde yenmeyi başaran Dinler, 29 Nisan'da sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi.

Ömer Dinler, ayrılırken sağlık çalışanlarına, "Allah sizden razı olsun, vazifeniz hayırlı olsun. Sizler peygambere komşu olacaksınız" dedi.

Daha sonra Dinler, 14 gün izolasyon süresince kalacağı yerde de balon, alkış ve şarkılarla karşılandı.

Ömer Dinler'i kapıda karşılayan kuruluş çalışanları, gitar eşliğinde, "Bir şarkısın sen" parçasını seslendirdi. Bu sürpriz karşısında duygulanan Dinler, "Allah devletimizin yardımcısı olsun. Allah hükümetimize kuvvet versin" diye konuştu.

Ömer Dinler, 14 gün izolasyonun ardından Şehit Hakan Duyğal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalmaya devam edecek. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emek konusunda adaletin tesisi için mücadele ettik
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Koronavirüs insan yapımı değil
Hazine destekli tarımsal kredi geri ödemelerine 6 ay erteleme
CHP'li belediye başkanlarından 6 maddelik deklarasyon!
Snapchat'ta tanıştığı genç şantaj yaptı, tecavüz etti ve dolandırdı
Araç sahipleri dikkat! Benzine bu geceden itibaren 16 kuruş zam geldi
ÖNCEKİ HABERLER
İBB Meclisi olağanüstü toplanacak
Fenerbahçe 4 Mayıs'ta topbaşı yapacak
Rusya'da vaka sayısı 100 bini geçti
Türkiye'den Filistin'e tıbbi malzeme yardımı
Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Market yarın saat kaçta açılıyor 1 Mayıs market açılış-kapanış saati
Yorumlar 1 yorum