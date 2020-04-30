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Bursa'da yapılan kumar baskınında çift duşakabinde yakalandı

BURSA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerektiği halde açılarak, kumar oynatılan 2 iş yerine yapılan baskında, polisten kaçmak isteyen bir çift, saklandıkları duşakabinde yakalanırken bir kişi de dolaptan çıktı.

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Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken 2 iş yerinin açıldığını ve kumar oynandığını belirledi.

Dolabın içine saklanan bile oldu

2 iş yerine baskın düzenleyen ekipler, 40 kişiyi yakaladı. Çok sayıda fiş ve iskambil kağıdı ele geçirilen baskında, polisten kaçmaya çalışan bir çift, gizlendikleri duşakabinde, bir kişi de mutfak lavabosunun altındaki dolapta yakalandı.

40 kişiye 3 bin 150'şer TL ceza

Kumar oynarken suçüstü yakalanan 4 kişiye toplam 4 bin 900 TL para cezası kesilirken, kumar oynatmak için yer temin eden 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. 40 kişinin tamamına ise Hıfzısıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 126 bin lira para cezası kesildi.

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