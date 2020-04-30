İnanç vergisi konulsun camiye giden ödesin! Fatih Ataylı olay oldu

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı ortaya attığı inanç vergisi önerisiyle sosyal medyada yeni bir tartışma başlattı. TT listesine giren öneriye destek olan da fazlasıyla yadırgayan da var.

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Gündem yaratan 'inanç vergisi' önerisini Fatih Altaylı bugünkü köşe yazasında dile getirdi. Fatih Altaylı, "İnanç vergisi getirilsin, 'Ben inançlı değilim' diyenler ya da camileri kullanmayanlar bu vergiyi ödemesin" önerisinde bulundu.

Sosyal medyada TT olan öneriye ilişkin Fatih Altaylı'nın yazdıkları şöyle:

-"Birkaç gün önce 'Diyanete kızmayın. Tüm dini kurumlar eşcinselliğe karşı böyle açıklamalar yapar' dedim diye hak verenler de oldu, çok kızanlar da. Hatta eşcinsel olduğumu iddia edenler bile çıktı.

Tabii birkaç gün önceki yazımda “O zaman eşcinsellerden vergi almayın” dememi bazıları hiç vergi alınmasın diye yorumlamış.

Olur mu öyle şey.

Ben sadece Diyanet payı alınmasın dedim.

İnanç vergisi olsun camiye giden versin

Hatta daha da açık bir teklifim var.

“İnanç vergisi” diye bir vergi koyulsun.

“Ben inançlı değilim” diyenler ya da camileri kullanmayanlar bu vergiyi ödemesin.

Çünkü bazıları diyor ki, “Almanya’da kilise vergisi var”. Doğru var. Hristiyanım diyenler, kiliseye gidenler veriyor.