DSÖ’den yasakları kaldıran ülkelere önemli uyarı: Bu virüs affetmiyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüle ilgili haftalık basın toplantısında Avrupa'daki 20'den fazla ülkenin yasakları gevşetmesini eleştirerek "Virüs affetmiyor, sabırlı ve dirençli olmalıyız" ifadesi kullanıldı.

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Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa merkezi her hafta düzenlediği basın toplantılarının yenisini bugün gerçekleştirdi. İnternet üzerinden yapılan ve corona virüsü ile ilgili güncel verilerin paylaşıldığı toplantıda Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Henri Kluge açıklamalarda bulundu.

"Bu virüs affetmez"

Kluge, Avrupa bölgesindeki 44 ülkeden 21’inin koronavirüse bağlı yasak ve kısıtlamaları gevşettiğini ve 11’inin de yakın gelecekte bu yasakları kaldırma planları olduğunu söyleyerek uyarıda bulundu. Ülkelerin bu tür yasakları kaldırırken dikkatli olması gerektiğini söylerken, “Daha önce de söylediğim gibi, bu virüs affetmez. Uyanık, dirençli, sabırlı olmalıyız ve olası tedbirlere ne zaman ve ne kadar büyük olurlarsa olsun hazır olmalıyız” ifadelerini kullandı.

Ölümlerin ise yüzde 63’ü Avrupa merkezli

Dr. Kluge, geçiş sürecinde sağlık sistemlerinin hem normal sağlık hizmetleri verme hem de virüsle mücadele etme kapasitesi olduğunu da dile getirerek şöyle konuştu: Avrupa, salgının merkezinde. Bugün dünya genelindeki vakaların yüzde 46’sı Avrupa merkezli, ölümlerin ise yüzde 63’ü Avrupa merkezli. Avrupa genelinde bir yavaşlama olabilir fakat bölge genelinde durum çok dağınık. Her ülkenin yeni normale ulaşmak için kendi rotası var.

"Kawasaki hastalığını inceliyoruz"

Dünya Sağlık Örgütü’nün basın toplantısı sırasında son dönemde çocuklarda görülen Kawasaki hastalığı ile koronavirüsü ile ilgili incelemelerin devam ettiği belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupalı Teknik Danışmanlar Grubu’nun başkanı olan ve aynı zamanda Bristol Üniversitesi’nde profesör olarak görev yapan Adam Finn, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.