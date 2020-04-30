Kütahya'da ev hapsini üçüncü kez ihlal eden Nesibe'nin eski eşi tutuklandı

KÜTAHYA'da eski eşi Nesibe T.'ye 'Seni kimseye yar etmeyeceğim' diye ölüm tehditleri Veysel Sarı, çarptırıldığı ev hapsi cezasından üçüncü kez kaçtı. Polis ekiplerinin tekrar yakaladığı Sarı, çıkarıldığı mahkeme tarafından cezaevine gönderildi.

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Kütahya’da fabrikada işçi olarak çalışan 1 çocuk annesi Nesibe T., 20 Nisan’da, 3 yıl önce boşandığı Veysel Sarı’nın evinin kapısına gelerek kendisini tehdit ettiği anların görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

Nesibe T.’nin videoda kadın cinayetlerine kurban gitmek istemediğini belirterek yardım çağrısında bulunması üzerine Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Veysel Sarı hakkında gözaltına kararı çıkarıldı. Yakalanan Sarı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ev hapsine çarptırıldı.

Son kaçışında babasını dövüp kaçmıştı

Eski eşine ölüm tehditleri savuran Veysel Sarı,son olarak evden çıkmasına izin vermeyen babasını döverek kaçmıştı. Sarı, polis ekipleri tarafından kelepçeden gelen sinyal üzerine yakalanmış çıkarıldığı mahkemede tekrar ev hapsine çarptırılmıştı.

Bu kez mahkeme heyeti acımadı

Elektronik kelepçe takılı olan Veysel Sarı, Saray Mahallesi’ndeki evden yasağı üçüncü kez ihlal ederek kaçtı. Nesibe T.’yi koruma altına alan Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Eskişehir karayolu 2’nci kilometredeki Organize Sanayi kavşağında yaşanan kovalamaca sonucu Veysel Sarı'yı gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen Veysel Sarı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.