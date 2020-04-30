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Konya esrarengiz olayı konuşuyor! ABD'den gelip göle balık bıraktı

KONYA’da, ABD'den gelen Chesterr Juall'ın (60), izinsiz şekilde Altınapa Baraj Gölü'ne balık bırakması tartışmaları da beraberinde getirdi. Barajdaki balıklar için biyolojik bir çalışma yapmış olabileceği, virüs veya mikrop bulaştırma şüphesi oluştu.

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Amerikalı'nın balıkları baraj gölüne bırakma nedeni, susma hakkını kullanarak ifade vermemesi nedeniyle sırrını koruyor.

Balıkların, Japon balığı olduğu ortaya çıktı. 10 bin lira idari para cezası uygulanarak gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyeden, adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Juall'ın kaldığı otelden bu sabah ayrıldığı öğrenildi. 

Balıkları baraj suyuna bıraktı

Konya'da, bir otelde kalan ABD vatandaşı Chesterr Juall, 27 Nisan Pazartesi günü bir taksiyle Beyşehir Gölü'ne giderken, sürücüden yol üzerinde bulunan Altınapa Baraj Gölü kenarında durmasını istedi. Sürücü, taksiyi baraj kenarında durdurdu. Chesterr Juall, sırt çantasından çıkardığı bir naylon içerisindeki kırmızı renkteki balıkları, baraj sularına bıraktı. Taksi sürücüsü de sosyal medyadan, Juall'ın balıkları baraj suyuna bırakmasını canlı olarak yayınladı.

Virüs veya mikrop mu bulaştırdı

Görüntüleri izleyen taksicinin bir arkadaşı, durumu Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu'na bildirdi. Federasyon yetkililerinin ihbarı üzerine görüntüyü inceleyen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Chesterr Juall'ın barajdaki balıklar için biyolojik bir çalışma yapmış olabileceğinden, virüs veya mikrop bulaştırmasından şüphelenip, polis eşliğinde Amerikalı'nın kaldığı otele gitti.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Chesterr Juall'a izinsiz balık bıraktığı için 10 bin lira idari para cezası uygulandı. Yapılan araştırmayla, balıkların Japon balığı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan ve susma hakkını kullanarak ifade vermeyen Juall, sevk edildiği adliyede mahkemece, adli kontrol getirilerek serbest bırakıldı.  Juall'in bu sabah kaldığı otelden ayrıldığı ortaya çıktı.

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