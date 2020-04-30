İstanbul ilçeleri coronavirüs haritası! En riskli yerler nereler bakanlık açıkladı
Sağlık Bakanlığı'nın devreye soktuğu 'Havat Eve Sığar' uygulamasında artık ilçelerin yoğunluk durumları da haritalanıyor. Sağlık bakanlığı verilerine göre İstanbul ilçelerinde en yoğun vakalar bakın nerelerde:
Zeytinburnu ilçesi : Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Hayat Eve Sığar' uygulamasına güncelleme getirildi. Yapılan güncellemeye göre, artık kullanıcılar yalnızca kendi ilçelerini görmekle kalmayacak. Yenilenen Hayat Eve Sığar uygulamasına göre, kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor.
Başakşehir : Uygulamadaki son güncelleme ile kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor. Haritadaki kırmızı renkli yerler vakaların yoğunluğunu gösteriyor.
Esenyurt / Avcılar : Uygulama, her gün kullanıcılara sağlık bilgilerini soruyor. Kullanıcılar, 'ailem' bölümüne dahil ettikleri insanlardan herhangi biri pozitif ya da temaslı ise uyarılıyor.
BAĞCILAR
Uygulama, koronavirüsü testi pozitif olan kişilerin yoğun olarak bulundukları bölgeleri gösteriyor.