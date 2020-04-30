İstanbul ilçeleri coronavirüs haritası! En riskli yerler nereler bakanlık açıkladı

Zeytinburnu ilçesi : Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Hayat Eve Sığar' uygulamasına güncelleme getirildi. Yapılan güncellemeye göre, artık kullanıcılar yalnızca kendi ilçelerini görmekle kalmayacak. Yenilenen Hayat Eve Sığar uygulamasına göre, kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor.