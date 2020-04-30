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İstanbul Valisi açıkladı: Sağlık çalışanlarına ücretsiz taksi

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, 12 bin 500 taksi seferi ile sağlık çalışanlarının sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde ücretsiz taşınacağını duyurdu.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde taksicilerin sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacağını açıkladı.

''Sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, "Sağlık çalışanlarımıza Taksici'lerden büyük destek. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası 300, İstanbul Havalimanı Taksi Kooperatifi 50 Taksi ile sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, BiTaksi ve MasterCard ise 12.500 sefer sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak" ifadelerini kullandı.

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