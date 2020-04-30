15 yaşındaki kız 30 kişiye koranavirüs bulaştırdı! Şaşırtan filyasyon vakası

İSTANBUL'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki bir kız çocuğunun tüm akrabalarına Covid-19 bulaştırdığını ve bu durumun filyasyon çalışmaları ile tespit edildiği öğrenildi.

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Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İskender Gün, şaşırtıcı olayın detaylarını anlattı. Korona virüs salgının Türkiye'de ilk başladığı günlerde okulların kapanması ve illerden çıkışların yasaklanması ile birlikte, İstanbul'dan Kayseri'ye seyahatlerin gerçekleştiğine dikkat çeken ERÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İskender Gün, 15 yaşındaki kızın olayını şöyle aktardı:

-İstanbul'dan gelen 15 yaşındaki bir kız çocuğu 30'dan fazla kişiye burada hastalık etkenini bulaştırmış. Bütün akrabalarını ziyaret etmiş hepsinde kalmış.

-Bu filyasyon ile ancak ortaya çıkarılabilen bir durum. Haberlere konu olduğu için bir apartmanın komple karantina altına alınması söz konusu olmuştu. Orada da kaynak apartman görevlisiydi. Bu da filyasyon çalışmaları sonunda ortaya çıktı.

-Kayseri'de 850'den fazla halk otobüsü şoförünün seferlere çıkması yasaklanmıştı. Orada bir arada bulunanların ortam sebebiyle hastalık etkenini aldığı, diğer insanlara hastalık etkenini bulaştırdığı da filyasyon çalışmaları ile belirlendi.

Filyasyon ekipleri nasıl çalışıyor?

Doç. Dr. İskender Gün filyasyon ekipleri hakkında da şu bilgileri verdi:

-"Diğer hasta tedavisi ile uğraşan ekip kadar bunların da çok ciddi yaptığı işler var. İlimizde İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 30'dan fazla ekip var ve filyasyon çalışmaları bu ekip tarafından yapılıyor.

-Genelde bu ekibin çalışmaları çok ön plana çıkmıyor ama aslına bakarsanız çök önemli" şeklinde konuştu.

-Hasta tedavi edenler doğrudan hasta ile karşı karşıya kaldığı için virüs tehdidi altındalar ama filyasyon çalışması yapan ekiplerin de virüsle karşılaşma riski bulunuyor.