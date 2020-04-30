1 Mayıs marşı sözleri 1 Mayıs marşı tarihi o gün ne oldu?

İşçi ve Emekçinin bayramı olan 1 Mayıs yarın. Koronavirüs nedeniyle meydanlarda kutlanamayacak olan 1 Mayıs'a özel anlam dolu 1 Mayıs marşının sözlerini ve şanlı tarihini sizler için hazırladık. İşte anlam dolu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü marşı...

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Yarın işçi ve emekçinin bayramı 1 Mayıs... Bu sene koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Mayıs sokaklarda çoşkuyla kutlanamayacak, 3 gün boyunca sokağa çıkma yasağı olacak. Tüm dünyada kutlanan bu anlamlı güne özel 1 Mayıs marşını, 1 mayıs marşı sözlerini ve tarihini sizler için derledik. İşte anlam dolu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü marşı..

1 MAYIS İŞÇİ MARŞI

Günlerin bugün getirdiği, baskı zulüm ve kandır.

Ancak bu böyle gitmez, sömürü devam etmez,

Yepyeni bir hayat gelir, bizde ve her yerde.

1 mayıs, 1 mayıs işçinin, emekçinin bayramı

Devrimin şanlı yolunda,ilerleyen halkların bayramı.

Yepyeni bir güneş doğar, dağların doruklarından,

Mutlu bir hayat filizlenir, kavganın ufuklarından.

Yurdumun mutlu günleri, mutlak gelen gündedir.

1 mayıs, 1 mayıs işçinin, emekçinin bayramı,

Devrimin şanlı yolunda,ilerleyen halkların bayramı.

Ulusların gürleyen sesi, yeri göğü sarsıyor,

Halkların nasırlı yumruğu, balyoz gibi patlıyor.

Devrimin şanlı dalgası, dünyamızı kaplıyor.

Gün gelir, gün gelir zorbalar kalmaz gider,

Devrimin şanlı yolunda,kül gibi savrulur gider.

Söz: Sarper Özsan

Müzik: Sarper Özsan