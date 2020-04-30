Muğla'da deprem meydana geldi! Depremin büyüklüğü ne kadar?
MUĞLA'da meydana gelen deprem korku yarattı. Son dakika haberine göre depremin büyüklüğü 4.3 oldu.Abone ol
Merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesi olan deprem saat 13.09'da meydana geldi. Depremin büyüklüğü AFAD tarafından 4,3 olarak açıklanırken Kandilli Rasathanesi 4.4 olarak açıkladı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 30, 2020
Büyüklük : 4.3 (ML)
Yer : Ula (Mugla)
Tarih-Saat : 30.04.2020, 13:09:46 TSİ
Enlem : 36.9705 N
Boylam : 28.5181 E
Derinlik : 7.01 km
Detay : https://t.co/TRVeB18RJB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM Revize— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 30, 2020
CORUS-ULA (MUGLA) https://t.co/hafvSzhh5a
30.04.2020, 13:09:45 TSİ
Büyüklük: 4.4,
Derinlik: 1.1 km#Kandilli
Kandilli Rasathanesi'nin yayınladığı son depremler listesi şöyle:
Bugün Elazığ'da da arka arkaya depremler yaşandı. Saat 11.45'te meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından 4 küçük sarsıntı daha kayıtlara geçti.