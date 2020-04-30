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Muğla'da deprem meydana geldi! Depremin büyüklüğü ne kadar?

MUĞLA'da meydana gelen deprem korku yarattı. Son dakika haberine göre depremin büyüklüğü 4.3 oldu.

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Merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesi olan deprem saat 13.09'da meydana geldi. Depremin büyüklüğü AFAD tarafından 4,3 olarak açıklanırken Kandilli Rasathanesi 4.4 olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi'nin yayınladığı son depremler listesi şöyle:

Bugün Elazığ'da da arka arkaya depremler yaşandı. Saat 11.45'te meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından 4 küçük sarsıntı daha kayıtlara geçti. 

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