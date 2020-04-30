Kawasaki sendromu hastalığı belirtileri neler ateşe dikkat!

Koronavirüs salgının ardından çocukları tehidt eden bir hastalık ortaya çıktı; kawasaki. 5 yaş altı çocuklarda görülen, 3 günden fazla süren ateş ve ciltte döküntü olarak ortaya çıkan kawasaki sendromu çocuklarda 10-15 kadar kısa sürede kalp rahatsızlığına neden olabilir. Peki nedir bu kawasaki, belirtileri neler?

Abone ol

Koronavirüs illetinin ardından şimdi de çocukları tehdit eden yeni bir hastalık başladı. İlk olarak İtalya'da görülen bu Kawasaki sendorumu 5 yaş altı çocuklarda 3 gün süren ateş şeklinde kendini gösteriyor. Ciltte pul pul dökülme, dilde ve gözlerde kızarıklık şeklinde ilerleyen Kawasaki sendromu hakkında merak edilenleri derledik...

Özellikle İngiltere ve İtalya'da salgının ardından Kawasaki adı verilen bir hastalıkta sıradışı bir artış gözlemlendi. Özellikle 9 yaşın altındaki çocuklarda daha çok el, dil ve gözlerin kırmızılaşmasıyla sonuçlanan, bazı vakalarda kalp damarlarının genişlemesine neden olabilen çocuk hasta sayısınında ciddi bir artış olduğunu rapor etti. İngiliz sağlık bakanı bu durumun endişe verici olduğunu söyledi.

Bu hastalık normalde de görülüyor fakat son bir aydaki vaka sayısı, bir senede görülen vakanın 6 katı olduğu söyleniyor. Durumun Covid-19 ile bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.

Kawasaki sendromu hastanın vücudundaki orta büyüklükteki damarlarda enflamasyon gelişmesi durumudur. Enflamasyon en çok kalbe kan taşıyan koroner arter damarlarda gözlenir.

Hastalığın neden görüldüğü tam olarak bilinmiyor. Ailesel yatkınlık, virüsler ve maruz kalınan kimyasallar gibi çevresel faktörlerin hastalığın ortaya çıkmasında etkili olduğu düşünülüyor Özellikle Uzak Doğu ülkelerinde daha sık görülüyor. Normalde Avrupa ve diğer bölgelerde ise gözlenme sıklığı yaklaşık 5-20/100000’dir. Erkek çocuklarda, kız çocuklarından daha sık gözlenir. Son yıllarda elde edilen bilgilere göre mevsimlerinde bu durumun üzerinde etkisi var. Özellikle ilkbahar ve kış mevsimi başlangıçlarında hastalık daha sık ortaya çıkıyor.

Hastalık bir anda ortaya çıkar ve üç aşama halinde belirti verir.

İlk aşamadaki belirtileri;

Üç günden uzun süren ve ilaç tedavisine fazla yanıt vermeyen yüksek ateş (39 derece üzerinde),

Akıntı olmadan gözlerde ortaya çıkan kızarıklık,

Göğüsten bacağa kadar yayılan deride, kasıklarda ve genital bölgede kızarıklık,

El ve ayaklarda şişlik ve kızarıklık,

Özellikle boyunda büyümüş lenf bezleri,

Tahriş olmuş boğaz, ağız ve dudaklar,

Şişik ve parlak kırmızı dil (çileğe benzer)

İkinci aşamadaki belirtileri;

Eklem ağrısı,

İshal,

Kusma,

Karın ağrısı,

El ve ayak derisinin soyulması.

Hastalığın 3. evresinde henüz komplikasyon gelişmemişse belirtiler yavaş yavaş kaybolur. Kawasaki hastalığı çocuklarda kalp rahatsızlıklarının başlıca nedenlerinden biridir. Ancak etkili tedavi ile çocukların yalnızca küçük bir yüzdesinde kalıcı hasar bırakır.

Bunun için çocuğunuzun 3 gün devam den yüksek ateşi veya bu belirtilerden herhanagi biri varsa acilen bir doktora başvurmalısınız. Aksi halde bu sendrom kalbe kan sağlayan koroner arter damarlarının iltihabı (vaskülit), kalp kası iltihabı (miyokardit), kalp kapağı sorunları gibi hasarlara yol açabilir.

Tanı ve tedavisi nasıl: Bu hatalığın teşhisi için tek bir test yoktur. Tanısı kızamık, toksik şok gibi belirtileri benzerlik gösteren diğer hastalıkların elenmesi ile konur. Tedavi ise belirtilerden hemen sonra başlayabilir. İlk tedavinin amacı ateş ve enflamasyonu azaltmak ve kalp hasarını önlemektir.