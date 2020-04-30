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ABD'de 73 yıllık evli çift koronavirüsten öldü son sözleri 'Seni seviyorum' oldu

ABD'de koronavirüs (kovid-19) salgını can almaya devam ediyor. Ülkede yaşayan Mary Kepler(92) ile Wilford Kepler (94) çifti koronavirüse yenik düştü. 73 yıldır evli olan çift 6 saat arayla sonsuzluğa yol aldı.

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Dünya'yı tehdit eden ve Çin'in Vuhan kentinde başlayan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Salgının merkez üssü haline gelen ABD’de yaşayan ve  73 yıldır evli olan Mary Kepler ve Wilford Kepler çifti koronavirüs tespit edildi. Yaşlı çift tedavi gördükleri Wisconsin Hastanesi’nde geçtiğimiz gün 6 saat arayla hayatlarını kaybetti. 

Yakınları çiftin nasıl enfekte olduğunu bilmiyor

Tedavi süresince aynı odada kalan Kepler çiftinin torunu Natalie Lameka, hasta çiftin el ele tutuştuğunu ve ölmeden önce son kez birbirlerine “seni seviyorum” dediklerini belirtti. Yaşlı çiftin torunu Lameka “ Tedavi süresince birlikte oldukları için minnettardık. Onlar birlikte olduklarının farkındaydılar" dedi. Aile yakınları ise çiftin nasıl enfekte olduğunu bilmediklerini söyledi.

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