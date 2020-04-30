Filistin'e de tıbbı yardım gönderiliyor! Cumhurbaşkanlığı duyurdu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Filistin'e gidecek tıbbi malzemelerin bu akşam yola çıkacağını açıkladı.

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Koronavirüs salgınıyla dünya olağanüstü günler yaşıyor. Türkiye, bu süreçte koronavirüsten çok etkilenen ülkelere yaptığı tıbbı malzeme yardımlarıyla öne çıkıyor.

İngiltere, İspanya, İtalya, ABD vb. ülkelerin ardından şimdi de Filistin'e gönderilecek yardım malzemeleri dünyada gündemin üst sıralarına yerleşti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Filistin'e gidecek tıbbi malzemelerle ilgili Twitter hesabından dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"Türkiye kara gün dostudur. İlkemiz: İnsanlık ölmesin ki insanlar ölmesin." diyen Sözcü İbrahim Kalın, paylaşımında şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Filistin’e gidecek tıbbi malzemeler bu akşam yola çıkıyor. Maske, tulum, tanı kiti, dezenfektan vd. malzemeler Batı Şeria ve Gazze’deki Filistinli kardeşlerimize dağıtılacak.