Yağmur Atacan ile Pınar Altuğ yaş farkı kaç ne zaman evlendi?

Hem oyunculuk hem de sunuculuk yapan başarılı isim Pınar Altuğ'un başı şu günlerde takipçilerinin yaptığı yorumlarla başı dertte. Aralarında 9 yaş fark bulunan eşi Yağmur Atacan ile ilgili sık sık takipçileri ile tartışan Pınar Altuğ'a yapılan bir yorum bu kez kantarın topuzunu kaçırdı.

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Sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden biri de oyuncu Pınar Altuğ, karantina günlerinde kendini kızı ile birlikte mutfağa atan ve canlı yayınlar yapan Pınar Altuğ'un başı eşi Yağmur Atacan'a yapılan ilginç yorumlar ile dertte.

İnstagram hesabında 1 milyon 3 bin takipçisi olan Pınar Altuğ'un her yaptığı olay oluyor ve günlerce konuşuyor. Kaşlarından giydiği tayta kadar sık sık magazin basınında yer bulan Altuğ'un şikayetçi olduğu en büyük konusu ile yapılan çirkin yorumlar.

Özellikle sosyal medyada kendisinden 9 yaş küçük olan 13 yıllık eşi Yağmur Atacan'a yapılan yorumlara duyarsız kalamayan Pınar Altuğ, çıldırtan bir yoruma verdiği ayar ile yine gündem oldu

Sürekli eşi hakkında yapılan ilginç yorumlara cevap vermek zorunda olan Pınar Altuğ'un son yorumu ile olay oldu, yok böyle ayar dedirtti.

Eşi Yağmur Atacan'la ilgili sürekli yorumlar alan Altuğ'un son tepkisi ise yine gündem oldu. Bir takipçisinin "Yüzünüz çok çirkin. Kocanız jigolo mu?" sorusuna takipçisinin fotoğrafıyla şöyle cevap verdi:

‘Jigolo” ifadesini kullanan kadın takipçisine sert yanıt veren Altuğ, Instagram hesabının hikayeler bölümünden, kullanıcının fotoğraflarını paylaştı ve “Ne desem bilemedim” yazdı…

En son eşi Yağmur Atacan'la ilgili yaptığı açıklama da sosyal medyada çok konuşulmuştu. Şöyle demişti Pınar Altuğ:

"Kocam Yağmur, magazinden, sosyal medyadan en uzak ve umursamaz insan. İlk flört dönemimizde yakın arkadaşlarımdan biriyle tanıştırdım. 'Bebek yüzlü ya ne yaptığının farkında mısın?' diye sordu. 'Evet, evlenecek halim yok, 2 gün gönül eğlendireceğim' yanıtını verdim. Şu an 14 yıldır beraberiz."

Yağmur Atacan kimdir: Yugoslavya göçmeni bir ailenin çocuğu olan Yağmur Atacan, asker olan babasının tayinleri nedeniyle Gaziantep'te dünyaya geldi. Annesi diş hekimidir. İlkokulu Eskişehir'de okudu. Lise eğitimini Üsküdar Anadolu Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümündeki eğitimini bıraktı. Son dönemde Pınar Altuğ ile yaşadığı aşkla gündeme geldi ve 2007 yılının Eylül ayında nişanlandılar ve 12 Nisan 2008'de dünya evine girdiler. Yağmur Atacan, lise yıllarında ve 2002 yılında Canbaz isimli oyunda oynadığı "Bebeto" karakteriyle tiyatro sahnesinde yer aldı. Müzik yaşantısında profesyonel baterist olarak 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 yıllarında Arkhé ve Hi-Jack gruplarında bulundu. 2006 yılının Ocak ayında başlayan ve halâ devam etmekte olan TRT televizyonunda "Ben İstersem" adlı programın sunuculuğunu yapmaktadır.27.01.2009 tarihinde eşi Pınar Altuğ'dan SU adını verdikleri kızı olmuştur.Okul hayatına Sanatta yeterlilik eğitimi alarak devam etmektedir. Ticaret hayatına atılmış ve tekne satmaktadır.