Fransa'da 'ümit yok' denen hasta Türkiye'de 'hayat buldu'

Fransa'da kalp krizi geçirdikten sonra hastanede yoğun bakıma alınan ancak iddiaya göre beyin ölümünün gerçekleştiği söylenen Zekeriya Kılınç, tedavi için götürüldüğü Türkiye'de hayat buldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Zekeriya Kılınç'ın nefes almaya başladığını açıkladı.

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Zekeriya Kılınç, Türkiye'ye götürüldükten yaklaşık 10 gün sonra tedavi gördüğü Konya devlet hastanesinde kendi kendine nefes almaya başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili "Solunum cihazı çıkarılmak istenen hastamız (Zekeriya Kılınç) dün itibariyle solunum cihazından çıkarıldı." dedi. Zekeriya Kılınç'ın abisi İlyas Kılınç da, "Kendi başına nefes alıyor. Bu bile çok büyük bir gelişme" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Fransa'nın Lyon kentinde mart ayında kalp krizi geçiren Zekeriya Kılınç, Croix Rousse hastanesine kaldırıldı. Burada bir süre sora doktorlar iddiaya göre Kılınç'ın beyin fonksiyonlarının cevap vermediğini söyledi.

Kılınç'ın solunum cihazından çıkarılacağına yönelik işaretler alan abisi İlyas Kılınç, kardeşinin tedavisine Türkiye'de devam edilmesi için mücadele başlatmıştı. Kardeşi geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye götürüldükten sonra euronews'e konuşan İlyas Kılınç, "Abimi 5 dakika görmeme izin verdiler. Ona abi diye seslendiğimde vücudu tepki verdi." demişti.

Konya Numune Hastanesi yoğun bakım servisindeki 33 yaşındaki Zekeriya Kılınç’ın eşi ve çocukları ise karantina kapsamında alınan tedbirler sebebiyle Fransa’da kaldı.