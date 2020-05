Süleyman Soylu'dan Barış Mançolu 1 Mayıs mesajı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Soylu Barış Manço'nun ''Halil İbrahim Sofrası'' şarkı sözleriyle mesaj verdi.

Bakan Soylu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda helal lokmanın kutsallığıyla yoğrulmuş bir inancın ve medeniyetin çocukları olarak emeğin, alın terinin bayramına ulaşmanın sevincinin ve anlamının kendileri için başka olduğunu ifade etti.

"Binlerce yıldır olduğu gibi bugün de ayakta kalabilmemizin, varlığımızı geleceğe taşıyabilmemizin en büyük etkenlerinden biri, bu ülkenin evlatlarının becerisi, elinin emeği, aklı ve helal alın teriyle ürettikleridir" ifadelerini kullanan Bakan Soylu, "Yerli üretim silahıyla, helikopteri ve insansız hava araçlarıyla, terörle mücadele eden; ekip biçtiği ürünle hem kendi milletini hem dünyadaki garip gurebayı doyuran; bugün de en gelişmişinden en fakirine kadar dünyanın pek çok ülkesine maske, tulum, solunum cihazı ve diğer tıbbi ekipmanları üretip göndererek pandemi krizinde insanlara yardım elini uzatan ve umut olan ülke bizim ülkemizdir" dedi.

Her alanında bir gurur abidesi olarak yükselmektedir

Yıllar yılı emeği ve onun bayramını bir çatışmanın odağına yerleştirmeye çalışan köhne zihniyetin bugün gelinen noktayı kıskançlıkla izlediğini kaydeden Bakan Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'yerli ve milli' şeklinde tarif ettiği üretim stratejimiz sayesinde bu ülke insanının emeği artık hayatımızın her alanında bir gurur abidesi olarak yükselmektedir. Yüksek teknolojili ürün üretebilen, özellikle savunma sanayiinde ortaya koyduğu gelişmeyle hem kendi ihtiyacını karşılayan hem de küresel pazarda rekabet edebilen Türkiye, bugün sağlık sektöründen hizmet sektörüne, sanayi üretiminden tarıma kadar her alandaki nitelikli ve fedakâr iş gücüyle elini geleceğe uzatmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

Barış Manço detayı

Mesajında Barış Manço'nun şarkı sözlerine de yer veren Bakan Soylu, şunları aktardı: "Bu başarının ve bu gururun bütün mimarları, bu ülkenin üreten, çalışan, şehit kanlarıyla sulanmış bu toprakları alın terleriyle bereketlendiren bu aziz milletin tüm evlatları; 'Halat gibi bileğiyle, yayla gibi yüreğiyle, çoluk çocuk geçindirip, haram nedir bilmeyenler' 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününüz kutlu olsun."