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Türkiye'den ABD'ye ikinci Koronavirüs yardımı

TÜRKİYE'nin koronavirüsle mücadele eden Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) tıbbi yardımlarını taşıyan 2'nci uçak, Ankara'dan havalandı.

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Türkiye'nin koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında yer alan ABD'ye 2 gün önce gönderdiği tıbbi yardımların 2'nci turu kapsamında; yeniden bez maske, N95 maske, tulum ve yüz koruyucu siperlik hazırlandı.

Askeri personelin paketlediği sağlık yardım malzemeleri, kamyonlarla Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirildi. Üzerinde Türkiye ve ABD bayraklarının bulunduğu kargo paketleri, askerler tarafından askeri kargo uçağı C-130'a yüklendi.

Mevlana detayı
Kargo paketlerinin üzerlerinde, Türkçe ve İngilizce olarak Hz. Mevlana'nın 'Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var' sözü ile 'Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri halkına sevgilerle' notu yer aldı.

Satterfield tarafından uğurlandı
Askeri kargo uçağı, malzemeler yüklendikten sonra Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in de bulunduğu görevliler tarafından ABD'ye uğurlandı. 

Kolilerde neler var
Kolilerde, 500 bin maske, 400 bin önlük, 2 bin litre dezenfektan, 500 yüz koruyucu ve 400 N95 tipi maske ile 1500 koruyucu gözlük olduğu bildirildi.

Birçok ülkeye yardım edildi
Türkiye daha önce İspanya, İtalya, İngiltere, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek, Kosova, Somali, Güney Afrika ve yine ABD'ye sağlık yardım malzemesi göndermişti.

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