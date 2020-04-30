Andre Santos: Barcelona olmayınca Fenerbahçe'ye geldim

2009-2011 yılları arasında Fenerbahçe'de top koşturan Brezilyalı sol bek Andre Santos'tan Barcelona itirafı geldi.

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2009 yılında takımı Corinthians ile Brezilya Kupası'nı kazanan emekli sol bek oyuncusu, Barcelona yetkililerinin o gün kendisini izlediğini anlattı.

"Barcelona izlemeye geldi"

Andre Santos yaptığı açıklamada; "İki Barcelona yetkilisi final maçında beni izlemek için geldi. Ben de geldiklerini biliyordum çünkü Ronaldo beni uyarmıştı. Ronaldo bana gelip; Barcelona'dan yetkililerin beni görmek istediğini ve maç sonrası için bir yemek ayarladığını söyledi." dedi.

Durumu bilen Andre Santos söz konu maçta Sao Paolo'ya karşı 1 gol ve 1 asist yaptı.

Adriano ile anlaştılar

Andre Santos maç sonrasında yaşananları; "O maçta çok iyi oynadım. Barcelona'ya gitmeye çok yakındım. Maçtan sonra restauranta gittik ve bana 'Andre, insanlar seni ve oyununu seviyor. Biz Avrupa'ya dönüyoruz ve üstlerimizle konuşacağız." dediler." diyerek anlattı. Yapılan anlaşmaya rağmen Andre Santos, Barcelona forması giyemedi çünkü aynı yaz Barcelona bir diğer Brezilyalı sol bek Adriano ile anlaştı.

"Barcelona benim yerime onu seçti''

Andre Santos, o dönem Sevilla'dan transfer edilen Adriano için; "Barcelona benim yerime onu seçti çünkü Adriano çoktan Avrupa'ya ve İspanya'ya uyum sağlamıştı." dedi.

Barcelona olmayınca Fener'e geldi

2009 yaz transfer döneminde Barcelona ile anlaşamayan Andre Santos, Fenerbahçe'ye 6 milyon avro karşılığında satıldı.