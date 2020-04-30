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Mehmed Ali Şeflek hoca Kur'an okurken Hakk'a yürüdü!

NAZİLLİ’de çok sevilen ve sayılan, yüzlerce hafız yetiştiren Kur’an kursu hocası Mehmed Ali Şeflek, Kur'an okurken, 94 yaşında vefat etti.

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1926 yılında Denizli'nin Tavas ilçesinin Hırka köyünde dünyaya gelen Mehmed Ali Şeflek'in yaşamı ilim öğretmekle geçti. Şeflek'in vefatı da adeta yaşadığı hayatın bir göstergesi şeklindeydi. 94 yaşındaki Şeflek Kur'an okurken vefat etti.

Sosyal medyada taziye mesajı yağdı

Şeflek'in vefatı üzerine sosyal medyadan yüzlerce taziye mesajı yayınandı

''Güzel bir ölüm...
Nazilli'nin sevilen şahsiyetlerinden, yüzlerce hafız yetiştirmiş, Kurra Hafız, Hacı Ali Şeflek aslı hoca,önceki gün Kuran'ı Kerim okurken böyle vefat etti.


Nazilli'nin değerli şahsiyetlerinden, yüzlerce hafız yetiştirmiş, Kurra Hafız
Hacı Ali Şeflek Hoca, Kur'an ile meşgul olurken Rahmet-i Rahman’a kavuştu.
Mekanı cennet olsun inşallah.''

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