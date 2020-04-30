HABER /  YEREL
ADV N Kolay'ın şimdi bir de artısı var
ADV En özel anneler günü hediyeleri

Mersin'de koronavirüsü yenen 3 çocuk annesi: Bana bir şey olmaz demeyin

MERSİN'de, koronavirüsü yenerek taburcu edilen Derya Bakır (35), tedbirli olunması için uyarıda bulunarak, "Önleminizi alın, bana bir şey olmaz demeyin" dedi.

Abone ol

Boğaz ağrısı ve kuru öksürük şikayetiyle bir süre önce Mersin Şehir ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 3 çocuk annesi Derya Bakır'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Hastanede tedaviye alınan Bakır, tedavisinin tamamlanmasının ardından koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu. Bakır, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. Genel durumu iyi olan Bakır, sağlık çalışanlarına ve hastane personeline teşekkür etti. 

Hastalığı yenen ve taburcu olan Bakır, önemli mesajlar verdi. Herkesin evde kalması gerektiğini ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğini kaydeden Bakır, "Lütfen herkes evde kalsın. Önleminizi alın, bana bir şey olmaz demeyin. Hijyen kurallarına dikkat edin. Moralinizi bozmayın" dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
MHP'li Ataman'dan CHP'li Özel'e tepki: Ülkücü Hareket sana haddini bildirmeyi bilir
65 yaş üstü ve 20 yaş altının sokağa çıkma yasağı esnetilecek mi? Erdoğan açıkladı
9 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı! Kritik karar 18 Mayıs’ta
Anne Meryem Can ile kızı Kamer'in feryadı: Bizi öldürmeden önlem alın
Kaymakam açgözlüleri ifşa etti!! İstanbul’da 24 gayrimenkulü olanlar bin TL’lik yardıma başvurdu
Türk profesör Oğuz Karabay açıkladı! İşte koronavirüs tedavisinde en iyi yöntem
ÖNCEKİ HABERLER
Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık'tan kan stoğu açıklaması
Fenerbahçe Nenad Bjelica ile anlaştı! Bjelica 3 yıldızla geliyor
Selçuk İnan: Böyle bırakmak içime sinmiyor
POMEM 26. dönem sonuç sorgulama ekranı TC ile giriş
Trump korona nedeniyle ara verdiği seyahatlerine başlıyor
YKS 2020 ne zaman YKS sınavı tarihi değişti mi erken mi olacak?
Yorumlar