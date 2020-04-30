HABER /  DÜNYA
ADV N Kolay'ın şimdi bir de artısı var
ADV En özel anneler günü hediyeleri

Trump korona nedeniyle ara verdiği seyahatlerine başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip Corona virüs (Covid-19) nedeniyle ara verdiği seyahatlerini, gelecek haftadan itibaren yeniden yapmaya başlayacağını duyurdu.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ABD ekonomisinin yeniden açılmasına ilişkin bir araya geldiği endüstri yöneticileri ile yaptığı yuvarlak masa toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

''Bu seyahati sabırsızlıkla bekliyorum''
Haftalardır salgın nedeniyle Beyaz Saray'dan ayrılamadığını kaydeden Trump, "Çok yakın zamanda seyahatlerime yeniden başlıyorum. Gelecek hafta Arizona'ya gitmeyi planlıyorum. Bu seyahati sabırsızlıkla bekliyorum. Yakın zamanda da Ohio'ya gideceğim." diye konuştu.

''Seçim mitingleri yapabilmeyi umuyorum''
Hayatın bir an önce 3 ay önceki haline dönmesini umduğunu kaydeden Trump, "Çok da uzak olmayan bir gelecekte yeniden çok sayıda kişinin katıldığı seçim mitingleri yapabilmeyi umuyorum." dedi.

"Virüs giderse belki de bir aşıya ihtiyaç duymayız"
Trump, ABD'de süren aşı çalışmalarına ilişkin ise "Virüs giderse belki de bir aşıya ihtiyaç duymayız. Ama tabii aşı bulunursa bu muhteşem olur." ifadelerini kullandı.

"Bu virüs gidecek''
Bunun üzerine bir gazetecinin, "Peki bir aşı olmadan virüsün kendiliğinden gideceğini düşünüyor musunuz?" sorusunu ise Trump, "Bu virüs gidecek. Günün birinde tamamen aramızdan ayrılacak. Ortadan yok edilecek." diye yanıtladı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
9 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı! Kritik karar 18 Mayıs’ta
Anne Meryem Can ile kızı Kamer'in feryadı: Bizi öldürmeden önlem alın
Kaymakam açgözlüleri ifşa etti!! İstanbul’da 24 gayrimenkulü olanlar bin TL’lik yardıma başvurdu
Türk profesör Oğuz Karabay açıkladı! İşte koronavirüs tedavisinde en iyi yöntem
Çocuklar arasında hızla yayılıyor! ! Arkasında koronavirüs olabilir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka ve ölü sayısını açıkladı (29 Nisan 2020)
ÖNCEKİ HABERLER
Miras meselesi yüzünden babasına kızan kadın çekiçle ATM'leri parçaladı
UEFA maç karalarını 27 Mayıs'ta verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 500 sayfalık 'salgından sonra Türkiye' raporu sunuldu
Sergen Yalçın'ın transfer edilsin dediği 3 isim
Darbeci Hafter Ramazan boyunca tek taraflı ateşkes ilan etti
Okullar açılacak mı 2020 Bilim Kurulu son kararı
Yorumlar