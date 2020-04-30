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Anne Meryem Can ile kızı Kamer'in feryadı: Bizi öldürmeden önlem alın

ANKARA’da Meryem Can ile kızı Kamer, oğul Şükrü Can tarafından önceki akşam dayak yedi. Annenin kafası, kızının ise burnu kırıldı. Oğul Şükrü Can serbest kalırken anne ve kız ''Bizi öldürecek, sahip çıkın'' diye feryat etti.

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Olay önceki akşam Ankara'da meydana geldi. Meryem Can ile kızı Kamer, oğul Şükrü Can tarafından darp edildi. Kanlar içinde kalan anne ile kız hastaneye giderek tedavi oldu ve rapor aldı. Ardından da polis merkezine giden anne ve kızı şikâyetçi oldu.

''Bizi öldürmeden önlem alın”
Anne Meryem Can, polise verdiği ifadede, oğlu Şükrü Can’ın sürekli kendilerine şiddet uyguladığını ve ölümle tehdit ettiğini belirterek, “Bizi öldürecek, sürekli şiddet uygulayıp ölümle tehdit ediyor. Baş edemiyoruz, onu tutuklayın, dışarda kaldığı sürece hayatı tehlikemiz var. Bizi öldürmeden önlem alın” dedi.

Devlete çağrıda bulundu
Kamer Can da sürekli ağabeyinin şiddetine maruz kaldıklarını belirterek devletin kendilerine sahip çıkmasını istedi.

Serbest kaldı
Gözaltına alınan Şükrü Can’ın sabıkası bulunduğu, olay gecesi eve alkollü geldiği belirlendi. Polisteki ifadesinin ardından Şükrü Can, savcılıkça hakkında uzaklaştırma kararı verilerek serbest bırakıldı.

''Çok teşekkür ediyorum yakından ilgilendiler''
Kamer Can, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''Sayın rektörümüz Mehmet Sarıbıyık'a çok teşekkür ediyorum yakından ilgilendiler.''

Sosyal medyada büyük tepki
Can’ın serbest bırakılması sonrası anne ile kız “bizi koruyun” diyerek feryat etti. Sosyal medyada Can’ın serbest kalmasına büyük tepki gelirken, anne ve kıza sahip çıkılması istendi.

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