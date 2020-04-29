Ataklı'nın "U" dönüşü ve Yanardağ'ın reklam aşkı

Can Ataklı, Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurduktan sonra geri vites yaptı ancak eleştirilerinin arkasında olduğunu söyledi. Hadi Özışık, Can Ataklı ve Merdan Yanardağ'ın sözlerini canlı yayında değerlendirdi.

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Can Ataklı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şehir hastanesindeki tutumunu eleştirdi; ancak söylediğine pişman oldu.

Ataklı, bu sözlerinin sosyal medyada da gündem olmasının ardından geri vites yaptı ve "Ekrem İmamoğlu'nu üzdüysem özür dilerim" açıklaması yaptı.

Tele 1'deki bu sözlerle ilgili Ataklı, eleştirilerin arkasında olduğunu söylerken İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Youtube kanalında Tele 1'deki tartışmayı değerlendirdi.

Bugüne kadar kendilerine yandaş ve yalaka diyenlerin Can Ataklı'nın sözleri sonrası tutumunu eleştiren Özışık, özellikle Merdan Yanardağ'ın CHP'li belediyelerle olan "duygusal" ilişkisini değerlendirdi.