HABER /  MEDYA
ADV N Kolay'ın şimdi bir de artısı var
ADV En özel anneler günü hediyeleri

Ataklı'nın "U" dönüşü ve Yanardağ'ın reklam aşkı

Can Ataklı, Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurduktan sonra geri vites yaptı ancak eleştirilerinin arkasında olduğunu söyledi. Hadi Özışık, Can Ataklı ve Merdan Yanardağ'ın sözlerini canlı yayında değerlendirdi.

Abone ol

Can Ataklı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şehir hastanesindeki tutumunu eleştirdi; ancak söylediğine pişman oldu.

Ataklı, bu sözlerinin sosyal medyada da gündem olmasının ardından geri vites yaptı ve "Ekrem İmamoğlu'nu üzdüysem özür dilerim" açıklaması yaptı.

Tele 1'deki bu sözlerle ilgili Ataklı, eleştirilerin arkasında olduğunu söylerken İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Youtube kanalında Tele 1'deki tartışmayı değerlendirdi.

Bugüne kadar kendilerine yandaş ve yalaka diyenlerin Can Ataklı'nın sözleri sonrası tutumunu eleştiren Özışık, özellikle Merdan Yanardağ'ın CHP'li belediyelerle olan "duygusal" ilişkisini değerlendirdi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Albayrak: Destek ihtiyacı hisseden her vatandaşımızın arkasındayız
Fahrettin Altun'la ilgili yalan iddialar çürütüldü
Davutoğlu'nun masasındaki son anketin sonuçları
İstanbul İSTOÇ'ta korkutan yangın
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka ve ölü sayısını açıkladı (29 Nisan 2020)
DEAŞ yöntemiyle infaz görüntüleri ortaya çıkan Hafter'in komutanı savaşçı arıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Almanya'dan Afrin'deki saldırıya kınama
2020 NBA draftında 4 Türk oyuncu
Rusya'dan getirilen 161 Türk karantinaya alındı
Koronavirüsten ölenlerin sayısı 220 bini geçti
KARADENİZBİRLİK'ten çiftçiye 18 milyon liralık destek
Burun damlası kullanmak orucu bozar mı?
Yorumlar 3 yorum