İsveç'ten getirilen hasta Bakan Koca'nın akrabası mı?

İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık youtube kanalında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yöneltilen 'yurt dışından hasta olan akrabasını getirdiğine' yönelik iddiaları ele aldı.

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Hadi Özışık youtube kanalından yaptığı canlı yayında, gazeteci Süleyman Özışık ile birlikte Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde gelinen noktayı ve İsveç'ten getirilen hasta konusunda yapılan spekülasyonları tartıştı.

Leyla Gülüşken'in durumunu üzülerek açıkladı

Program sırasında canlı yayına bağlanması beklenen Leyla Gülüşken'in Hadi Özışık'a attığı mesaj, durumun ne kadar içler acısı bir hal aldığını da ortaya koydu. Gülüşken, attığı mesajda Türkiye'de kendisi ve ailesini hedef alan ifadeler nedeniyle üzüntüden rahatsızlandığını ve konuşamayacak durumda olduğunu ifade etti.

Bakan Koca açıklama yapmak zorunda kalmıştı

Bilindiği gibi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yönelik asılsız söylemler o kadar tartışıldı ki, Bakan Koca; İsveç'te koronavirüs tedavisi gören ve kızının yardım talebiyle Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken'in akrabası olduğu iddiaları hakkında açıklama yapmak zorunda kaldı.

Bakan Koca konuya ilişkin, "Hiçbir akrabalık bağım yok. Tanımıyorum. Aracı olanlardan da akrabam veya tanışık olan biri olmadı. Sosyal medyadan bu bilgilendirme yapıldı daha sonra bu bilgi bana ulaştı. Büyükelçimizle görüşerek bu hastanın Türkiye'ye getirilmesi gerekiyor mu diye konuştum. Kendisi bu hastanın Türkiye'de tedavi edilmesinin uygun olduğunu ifade ettiler. Böylelikle getirilmiş oldu. Ankara şehir hastanemizde tedavisi devam ediyor. İki gün yoğun bakımda kaldı." ifadelerini kullandı.