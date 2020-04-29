HABER /  SPOR
ADV N Kolay'ın şimdi bir de artısı var
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

2020 NBA draftında 4 Türk oyuncu

Anadolu Ajansı
ADV En özel anneler günü hediyeleri

Amerikan Basketbol Liginin (NBA) 2020 draftına 4 Türk oyuncu katılacak.

Abone ol

Amerikan Basketbol Liginden (NBA) yapılan açıklamaya göre; Makedonya'nın MZT Skopje takımından Berke Atar, Teksüt Bandırma'dan Şehmus Hazer, Anadolu Efes'ten Yiğitcan Saybir ve Georgetown Üniversitesinden Ömer Faruk Yurtseven, drafta katılacak Türk oyuncular olacak. 

2020 draftına katılmak için erken başvuruda bulunan 163'ü kolejden, 42'si ise uluslararası takımlardan olmak üzere 205 oyuncunun ismi belirlendi.

Bu sene 25 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanan NBA draftında birinci sıradan oyuncu seçimini Golden State Warriors yapacak.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Davutoğlu'nun masasındaki son anketin sonuçları
İstanbul İSTOÇ'ta korkutan yangın
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka ve ölü sayısını açıkladı (29 Nisan 2020)
DEAŞ yöntemiyle infaz görüntüleri ortaya çıkan Hafter'in komutanı savaşçı arıyor
Canan Kaftancıoğlu ifade öncesi savcıları hedef aldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'deki kanlı saldırıyı hazırlayan PKK/YPG'li terörist yakalandı
ÖNCEKİ HABERLER
Rusya'dan getirilen 161 Türk karantinaya alındı
Koronavirüsten ölenlerin sayısı 220 bini geçti
KARADENİZBİRLİK'ten çiftçiye 18 milyon liralık destek
Erdoğan'dan Kut'ül Amare Zaferi kutlaması
TBMM'de ziyaretçi yasağı 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı 65 üstü büyükler
Yorumlar