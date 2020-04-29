Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken'le ilgili flaş açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsveç'ten getirilen hastanın akrabası olduğu iddialarıyla ilgili konuştu. Koca akrabalık ve tanışıklık iddialarını yalanlarken hiç gündemde olmaylan bilgiler paylaştı...

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsveç'ten 2 kızı ile birlikte uçak ambulans ile getirilen Emrullah Gülüşken'in akrabası olduğu iddialarıyla ilgili net konuştu. İddiaları yalanlayan Bakan Koca, şöyle konuştu:

- Emrullah Gülüşken ile benim hiçbir akrabalık bağım yok, hiç tanımıyorum, aracı olanlardan da tanışık olduğum biri olmadı. Sayın Büyükelçimizle de görüşerek bu hastanın Türkiye'ye getirilmesi gerekiyor mu diye konuştum, bu hastanın Türkiye'de tedavi edilmesinin gerekli olduğunu söylediler, getirilmiş oldu.

- Şu anki tedavi durumu ise bildiğiniz gibi iki gün yoğun bakımda kaldı, ciddi bir solunum sıkıntısı olmamasına rağmen kalp rahatsızlığının olduğunun söylenmiş olmasıydı. Bizim yaptığımız takiplerde de kapak sorunlarının olduğunu, ciddi bir sorun olmadığını anlıyoruz.

- Baba ve üç çocuğu getirilmiş oldu, büyük kızı ve 10 yaşındaki oğlunda da test pozitif çıktı. 7 yaşındaki çocukta test negatif çıkmış oldu. Solunum sıkıntısı olmayan ve takibi yapılan hastalarımız şu anda.

- Sadece onu getirmedik, Fransa'da solunum cihazından çıkarılmak istenen bir hastayı getirdik, daha dün çıkarıldı solunum cihazından.

- Biz sadece İsveç'ten getirmedik. Rusya'dan tıp öğrencisini getirdik. Bir hafta 10 gün önce Fransa'da 33 yaşında solunum cihazından çıkarılmak istenen bir hastayı da getirdik. Konya'da tedavi altında.

- Dünyada devlet tarafından ücreti karşılanarak, vatandaştan hiçbir para alınmayan hava ambulansı hizmeti veren tek ülkeyiz.