Hastane yapımı için 2 pisti kırılmıştı! Atatürk Havalimanı’yla ilgili flaş açıklama

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, hastane inşaatı için iki pisti kırılarak kullanılmaz hale getirilen Atatürk Havalimanı’na, yeni iniş-kalkış izni verilmeyeceğini açıkladı.

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İkişer milyarlık iki pisti kırılarak üzerine hastane inşaatına başlanan Atatürk Havalimanı'nın, Milli Emlak'a devredildiği, tamamen kapatılacağı, bir takım derneklere verileceği söylentileri kulaktan kulağa yayılıyor.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), söylentilerin tavan yaptığı şu günlerde dikkat çekici bir bildiri yayımladı. “Atatürk Havalimanı Meydan Kullanım Tedbirleri” başlığıyla 26 Nisan Pazar günü yayımlanan bildiriyle havalimanının kısıtlı bir trafikle açık kalmaya devam edeceği açıklanmış oldu.

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Sözcü'nün haberine göre; 12 Eylül 2019 tarihli Havacılık Bilgi Yayını (AIP) ve 17 Nisan tarihli bilgi notuna (NOTAM) atıf yapılan bildiride dört madde sıralandı.

Yeni uçuş planı kabul edilmeyecek

İlk maddede Atatürk Havalimanı'na her türlü teknik iniş ve planlama dışında herhangi bir nedenle bu havalimanına yönelen (divert) uçuşların tamamına iniş-kalkış için izin verilmeyeceği, uçuş planı kabul edilmeyeceği vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı filosu muaf

Bildiride, Cumhurbaşkanlığı Filosu'nun uygulamadan muaf olduğu vurgulandı. Devlet hava araçları, ambulans, arama-kurtarma, acil ve uçuş kontrol uçuşları ve helikopterler de yeni düzenlemeden etkilenmeyecek. Ayrıca havalimanının eğitim amacıyla da kullanılamayacağı net olarak dile getirildi.

12 Eylül tedbirleri hatırlatıldı

DHMİ bildirisinde, 12 Eylül 2019 tarihinde yayımlanan Yerel Trafik Düzenlemeleri-Meydan Kullanım Tedbirleri’nin ilk maddesi de hatırlatılarak, geçerli olduğu kaydedildi: İstanbul Atatürk Havalimanı müstakil kargo, bakım/onarım, genel havacılık, hava taksi, iş uçuşları, devlet uçakları ile yapılan uçuşlar ve Otoritenin uygun göreceği trafiklerce kullanılacaktır.

Dedikodulara cevap

Havacılık uzmanları bildirinin, sektörde meydanın kapatılacağına dair söylentileri durdurma hedefiyle yayımlandığını değerlendiriyor. Uzmanlar, bununla birlikte özellikle havayolu şirketlerine “Atatürk Havalimanı için planlama yapma” anlamına gelen bir mesaj verildiğini de vurguladı.

Uzmanlar, “Bildirinin, ‘Atatürk Havalimanı Milli Emlak'a devredildi' dedikodularının yoğunlaştığı günlerde yayımlanması manidar. En azından hava trafiğinin sürdüğü bölümün devredilmediği anlaşılıyor. DHMİ, Milli Emlak dedikoduları üzerine pozisyonunu ve mevcut durumu böylece netleştirmiş oldu” dedi.

İnşaat devam ediyor

Atatürk Havalimanı'nda boş hazır binalar dururken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, ikişer milyar liralık iki pist kırılarak, 9 Nisan'da İnşa çalışmalarına başlanan hastanenin 24 Mayıs'ta tamamlanacağı belirtiliyor.