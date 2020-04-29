Avrupa’da ilk koronavirüs aşısını insanlara yapıldı! Türk profesör aşıyı buldu

Türk bilim insanlarının yönettiği BioNtech isimli şirket Avrupa'daki corona virüsüne karşı geliştirilen ilk aşıları insanlar üzerinde denemeye başladı.

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Küresel ölçekte corona virüsünde vaka sayısı 3 milyonu geçerken dünyanın farklı noktalarında bilim insanları ve ilaç şirketleri corona virüsünü engelleme umuduyla geliştirdikleri corona virüsü aşı ve ilaçlarını tamamlamaya uğraşıyor.

İlk ülke Almanya

ABD’de corona virüsü aşısı insanlar üzerinde denenmeye başlarken, Avrupa’da da insanlar üzerinde corona aşısını ilk kez deneyen ülke Almanya oldu. Almanya merkezli olan ve Türk profesör Uğur Şahin’in CEO’su olduğu BioNtech isimli şirket insanlar üzerindeki çalışmalara başladı.

Eşi Özlem Türeci ile birlikte aşı çalışmalarını yürüten Profesör Uğur Şahin, haziran ayında gelecek sonuçlara göre risk grubundaki insanlara aşı yapacak.

Şu anki plana göre yaşları 18 ile 55 arasında değişen 200 kişiye aşı yapılması beklenirken, şirketin Amerika merkezli ilaç şirketi Pfizer ile birlikte çalıştığı belirtildi. Aşının insanlar üzerinde denenmesi için Paul- Ehrlich Enstitüsü onay vermiş ve iki aşamalı testin ilk fazında olumlu sonuç alınırsa risk grubundakilere de yapılacağı belirtildi.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek virüsü yeniyor

Uğur Şahin'in başında bulunduğu ve onkolog doktor Türeci ile yönettiği BioNTech şirketinin geliştirdiği “BNT162” adlı aşı maddesi, genetik bazlı aşılar grubuna ait ve corona virüsünün genetik bilgilerini içeriyor. Aşı aracılığıyla vücuttaki hücreler proteinleri alıyor ve virüs proteini, yani antijen üretiyor. Vücut da bu antijenlere karşı antikor üretiyor ve bağışıklık sistemini güçlendirerek virüsü yeniyor.

12 yıl önce BioNTech‘i kurdu

İskenderun doğumlu Prof. Dr. Uğur Şahin, 4 yaşındayken ailesiyle Köln‘e gelen bir göçmen. Şahin, 19'uncu yüzyılda modern bağışıklık sistemini bulan ve kansere karşı ilk kez kemoterapiyi geliştiren Paul Ehrlich'i örnek alarak tıp okudu. Eğitimi sonrası, Saarland Hamburg Üniversitesi'nde çalışmaya başlayan Prof. Şahin, İstanbul kökenli eşi Özlem Türeci'yle de Hamburg Ünivesitesi’nde tıp eğitimi aldığı dönemde tanıştı. Ardından değişik üniversitelerde kanser tedavisinde uzmanlaşan Şahin, 1996'da Nobel Tıp Ödülü alan İsviçreli bilim adamı Rolf Zinkernagel ile çalıştıktan sonra, 2008'de biyoteknoloji şirketi BioNTech‘i kurdu.