HABER /  DÜNYA
ADV N Kolay'ın şimdi bir de artısı var
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

Avrupa’da ilk koronavirüs aşısını insanlara yapıldı! Türk profesör aşıyı buldu

ADV En özel anneler günü hediyeleri

Türk bilim insanlarının yönettiği BioNtech isimli şirket Avrupa'daki corona virüsüne karşı geliştirilen ilk aşıları insanlar üzerinde denemeye başladı.

Abone ol

Küresel ölçekte corona virüsünde vaka sayısı 3 milyonu geçerken dünyanın farklı noktalarında bilim insanları ve ilaç şirketleri corona virüsünü engelleme umuduyla geliştirdikleri corona virüsü aşı ve ilaçlarını tamamlamaya uğraşıyor.

İlk ülke Almanya
ABD’de corona virüsü aşısı insanlar üzerinde denenmeye başlarken, Avrupa’da da insanlar üzerinde corona aşısını ilk kez deneyen ülke Almanya oldu. Almanya merkezli olan ve Türk profesör Uğur Şahin’in CEO’su olduğu BioNtech isimli şirket insanlar üzerindeki çalışmalara başladı.

Eşi Özlem Türeci ile birlikte aşı çalışmalarını yürüten Profesör Uğur Şahin, haziran ayında gelecek sonuçlara göre risk grubundaki insanlara aşı yapacak.

Şu anki plana göre yaşları 18 ile 55 arasında değişen 200 kişiye aşı yapılması beklenirken, şirketin Amerika merkezli ilaç şirketi Pfizer ile birlikte çalıştığı belirtildi. Aşının insanlar üzerinde denenmesi için Paul- Ehrlich Enstitüsü onay vermiş ve iki aşamalı testin ilk fazında olumlu sonuç alınırsa risk grubundakilere de yapılacağı belirtildi.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek virüsü yeniyor
Uğur Şahin'in başında bulunduğu ve onkolog doktor Türeci ile yönettiği BioNTech şirketinin geliştirdiği “BNT162” adlı aşı maddesi, genetik bazlı aşılar grubuna ait ve corona virüsünün genetik bilgilerini içeriyor. Aşı aracılığıyla vücuttaki hücreler proteinleri alıyor ve virüs proteini, yani antijen üretiyor. Vücut da bu antijenlere karşı antikor üretiyor ve bağışıklık sistemini güçlendirerek virüsü yeniyor.

12 yıl önce BioNTech‘i kurdu
İskenderun doğumlu Prof. Dr. Uğur Şahin, 4 yaşındayken ailesiyle Köln‘e gelen bir göçmen. Şahin, 19'uncu yüzyılda modern bağışıklık sistemini bulan ve kansere karşı ilk kez kemoterapiyi geliştiren Paul Ehrlich'i örnek alarak tıp okudu. Eğitimi sonrası, Saarland Hamburg Üniversitesi'nde çalışmaya başlayan Prof. Şahin, İstanbul kökenli eşi Özlem Türeci'yle de Hamburg Ünivesitesi’nde tıp eğitimi aldığı dönemde tanıştı. Ardından değişik üniversitelerde kanser tedavisinde uzmanlaşan Şahin, 1996'da Nobel Tıp Ödülü alan İsviçreli bilim adamı Rolf Zinkernagel ile çalıştıktan sonra, 2008'de biyoteknoloji şirketi BioNTech‘i kurdu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı sınav yerine birinci dönem notu
Suriye'nin koronavirüs haritasına bakın! Esad'ın son alçaklığı ortaya çıktı
Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu üyesi Yeşim Taşova konuştu
Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran 2 kişi yakalandı
Sorumsuzluğun böylesi! Toplu cenaze namazında 45 kişiye korona bulaştı
Zengin işadamı kira, elektrik su parası almıyor! 1447 kiracı var
ÖNCEKİ HABERLER
Yeni 10 TL banknotlardan nasıl olacak arkasında kim var?
Tarım ve Orman Bakanlığı 'Dijital Tarım Pazarı'nı devreye soktu
4 gün süren sokağa çıkma yasağında dijital oyunlara büyük ilgi!
Kırmızı listedeki PKK'lı kadın terörist, kanserden ölmüş
Küba’da 6.6 şiddetinde deprem
Üniversite sınavı öne mi alındı YKS 2020 ne zaman yapılacak yeni haber geldi
Yorumlar